Kirchwerder: Unfall nach Überholmanöver fordert zwei Verletzte

Kirchwerder. Als ein 56-Jähriger am Mittwoch, 17. Mai, um kurz nach 11.30 Uhr auf dem Süderquerweg in Richtung Westen unterwegs war und auf Höhe der Hausnummer 237 zum Überholen eines geparkten Wagens ansetzte, bemerkte er zu spät, dass ihm ein Audi entgegenkam. Am Steuer saß ein 41-Jähriger, der eine Vollbremsung machte, um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen zu verhindern. Das klappte, doch auf das Heck seines Autos fuhr ein 30-Jähriger mit seinem VW auf.

Da der 56-Jährige wartepflichtig gewesen wäre, gilt er als Unfallverursacher. Er blieb ebenso wie sein Wagen unversehrt. Schlimmer erwischte es die beiden Männer in den anderen Wagen: Beide wurden verletzt, mit Krankenwagen ins Krankenhaus transportiert und sollten laut Polizei vermutlich stationär aufgenommen werden. Der Süderquerweg war für die Unfallaufnahme gesperrt.