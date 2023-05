Gefährliche Plage: Bergedorf gibt Nutrias zum Abschuss frei

Hamburg. Ihre Heimat liegt fast 10.000 Kilometer weit entfernt, doch auch an den Gräben und Nebenarmen der Elbe in den Vier- und Marschlanden und Bergedorf fühlen sich Nutrias offensichtlich pudelwohl. Ohne natürlich Feinde hat sich die invasive Art dort in den vergangenen Jahren zu einer Plage ausgebreitet.

Doch nun soll es ungemütlich werden für die Nager: Die Umweltbehörde (Bukea) hat einer Schwanzprämie zugestimmt, wie am Mittwochabend im Umweltausschuss der Bergedorfer Bezirksversammlung verkündet wurde. Damit soll der Anreiz für Jäger erhöht werden, Jagd auf Nutrias zu machen.

Nutria-Plage: Tiere werden zur Gefahr für die Landwirtschaft

Das hatten die Lokalpolitik und auch betroffene Landwirte und Wasserverband schon lange gefordert. Denn die Nutrias unterhöhlen Felder, treten die Ränder von Gräben platt und fressen Pflanzen ab. Für Landwirte entsteht dadurch nicht nur ein hoher finanzieller Schaden, sondern die Nutrias werden auch zur Gefahr:

Schließlich könne das durchlöcherte Land die tonnenschweren Landmaschinen irgendwann nicht mehr tragen und unter deren Last zusammenbrechen, Trecker inklusive Landwirt am Steuer könnten in den Graben abrutschen, warnte Heinz Wulff, Landwirt aus Neuengamme und Vorsitzender vom Wasserverbandstag Hamburg.

Bestandsregulierung ist zwingend erforderlich

Bislang wollte die Behörde auf die Ergebnisse eines Gutachtens warten, um mögliche Maßnahmen einzuleiten. Nun das Umdenken: „Wer sich ernsthaft mit den Schäden beschäftigt hat, die die Nutrias in den Vier- und Marschlanden anrichten, muss diesen Vorstoß der Bukea begrüßen“, sagt Jörg Froh, Fachsprecher im Regionalausschuss für die Vier- und Marschlande.

Trotzdem stehe man weiterhin zu dem Beschluss des Regionalausschusses, grundsätzlich erst ein umfassendes Gutachten der Behörde abzuwarten, bevor weitere Maßnahmen eingeleitet werden. „Aber eine Bestandsreduzierung an einzelnen, besonders betroffenen Stellen ist bereits jetzt erforderlich. Wir können nicht tatenlos zusehen, wie Böschungen unterhöhlt, Kanäle versanden und Ernteflächen abgegrast werden“, ist Jörg Froh überzeugt.

Und auch Karsten Schütt (FDP) ist sehr froh, „dass die Bukea über ihren Schatten gesprungen ist“: „Dass die Behörde die Dramatik der extremen Vermehrung erkennt, freut uns sehr“, so Schütt.