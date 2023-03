Die Umzugskartons sind gepackt: Hans-Hermann Mauer vom Kirchengemeinderat bereitet den Umzug des Gemeindebüros von St. Severini vor. Das Haus am Fersenweg 537 wird abgerissen.

Das Gebäude der Kirchengemeinde St. Severini in Kirchwerder am Fersenweg 537 wird abgerissen. Was dort folgen soll.