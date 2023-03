Vierländer Rosenhof: Was jetzt schon Farbe in den Garten bringt

Um Lenzrosen in verschiedenen Formen und Farben geht es am 11. und 12. März bei Jan Janßen auf seinem Vierländer Rosenhof.

Vierländer Rosenhof Trotz Graupel: Was jetzt schon Farbe in den Garten bringt

Kirchwerder. Bedeckt von einer weißen Schneeschicht, erwachten die Vier- und Marschlande zum Wochenstart aus dem Schlaf. Auch Jan Janßen habe der plötzliche Wintereinbruch überrascht, erklärt der Chef des Vierländer Rosenhofs. Doch er weiß, dass viele Menschen bereits sehnsüchtig auf den Frühling warten.

„Den Leuten juckt es in den Fingern: Sie haben Lust, in den Garten rauszugehen“, sagt Jan Janßen. Daher lädt er für das Wochenende zu einem Ausflug in den Frühling ein: Am Sonnabend und Sonntag, 11. und 12. März, öffnet die Gärtnerei am Kirchwerder Hausdeich 182 für die Lenzrosentage. Traditionell bilden sie den Auftakt zur neuen Gartensaison auf dem Rosenhof.

Lenzrosentage auf dem Vierländer Rosenhof von Jan Janßen

An beiden Tagen gibt es jeweils von 10 bis 17 Uhr eine Beratung rund um die Rose, Kaffee und Kuchen und natürlich Lenzrosen in verschiedenen Formen und Farben. Anders als es ihr Name vermuten lässt, sind Lenzrosen aber gar keine Rosen. Es handelt sich bei den Pflanzen um winterharte Stauden, die zu den am frühesten blühenden Stauden gehören. „Sie können schon jetzt Farbe in den Garten bringen“, erklärt Jan Janßen.

Ein plötzlicher Wintereinbruch wie am Montag mit Schnee mache den winterharten Pflanzen nichts aus, weiß er. Bei Temperaturen im Minusbereich könne es passieren, dass die Stauden sich ablegen. „Sobald die Sonne wieder scheint und es wärmer wird, stehen sie aber wieder in voller Pracht“, sagt Jan Janßen.

Winterharte Stauden lieben schattige Plätzchen im Garten

Wer die im Folienhaus vorgezogenen Stauden in diesem Jahr im Garten einpflanzen möchte, sollte gegebenenfalls noch etwas warten, bis die Temperaturen ein wenig milder sind und die Pflanzen sich akklimatisiert haben. Bis dahin könne man sie gut in einer Pflanzschale oder in einem geschützten Erdloch verwahren, rät Jan Janßen.

Der optimale Pflanzplatz liegt dann in einer Ecke im Garten, die im Sommer schattig ist. Streuschatten, wie unter Laubgehölzen oder im Verbund mit Hortensien, sei für die Lenzrosen ein optimaler Ort, weiß der Rosenexperte.

Die Saison auf dem Vierländer Rosenhof beginnt im Mai. Bis September ist dann am Dienstag und Mittwoch jeweils von 9 bis 17 Uhr und am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung geöffnet: 040/72 37 07 63.