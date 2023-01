Gambrinus: Junggesellen sammeln in Kirchwerder für das Osterfeuer

Bergedorf. Der Unterhaltungsclub Gambrinus sorgt im Deichvorland vom Hower Hauptdeich seit Jahrzehnten für eines der größten Osterfeuer Hamburgs. Am Sonnabend, 8. April, soll es in diesem Jahr wieder soweit sein. Die Basis dafür wird schon jetzt gelegt. Denn die Junggesellen sammeln von Freitag, 6. Januar, bis Sonntag, 8. Januar, ausgediente Weihnachtsbäume ein.

Während die Stadtreinigung Hamburg, deren Sammlung am Montag, 9. Januar, beginnt, nur Bäume bis einer Höhe von 2,50 Meter mitnimmt, spielt die Größe bei den Gambrinen keine Rolle. Sie nehmen jede Größe mit, vorausgesetzt, die Bäume sind vollständig abgeschmückt.

Gesammelt wird in Kirchwerder, nach Hinweisen auch darüber hinaus

Die Bäume sollten bis spätestens 8 Uhr an der Straße bereit liegen, Fuß- und Gehwege sind freizuhalten: Am Freitag, 6. Januar, wird am Süderquerweg und Kirchwerder Elbdeich gesammelt. Am Sonnabend, 7. Januar, liegen der Kirchenheerweg, der Kirchwerder Hausdeich und Kirchwerder Landweg auf der Route. Am Sonntag, 8. Januar, sind die Gambrinen nach entsprechenden Hinweisen auch offen für Fahrten in Richtung Ochsenwerder oder auch Neuengamme. Hinweise können gegeben werden als Kommentar unter dem Beitrag der Gambrinen zur Abholung der Weihnachtsbäume in der Facebook-Gruppe „Du bist ein Vier- und Marschländer wenn...“.