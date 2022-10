Kirchwerder: Schützenparty des SC Seefeld im Gasthof Hitscherberg

Kirchwerder. Drei Jahre lang thronten sie an der Spitze des Schießclubs Seefeld. Damit währte ihre Amtszeit drei mal so lang wie die ihrer Vorgänger. Das soll nun genug sein: Am Sonnabend, 29. Oktober, geben die Majestäten endlich ihre Kordeln und Königsketten weiter, denn dann steigt beim SC Seefeld wieder das Schützenfest – inklusive Proklamation der neuen Majestäten. Gefeiert wird im Gasthof Hitscherberg. Beginn ist um 20 Uhr, um 22 Uhr beginnt die Schützenparty.

SC-Seefeld-Schützen freuen sich, mit vielen Gästen zu feiern

König Hannes (Thorsten Putfarcken) wird am Nachmittag seine Schützen zum Königsabschied einladen. „Ich werde sicherlich als längster amtierender König in die Geschichte des SC Seefeld eingehen, habe mir das ,Königsjahr’ aber bestimmt anders vorgestellt“, sagt der scheidende König. Er habe seinen Verein gern normal repräsentiert, was ihm aufgrund der Pandemie leider verwehrt wurde. „Nichtsdestotrotz freue ich mich jetzt, gebührend Abschied zu feiern und mit einem richtigen Schützenfest meine Königskette an meinen Nachfolger übergeben zu dürfen“, sagt er.

Die Frauenabteilung hat bereits ihre Königsschüsse abgegeben. Die scheidende Königin Silke Reimers wurde dafür traditionell mit einem Oldtimer zu Hause abgeholt. Im Schießstand wurde dann bei einer gemütlichen Kaffeerunde der Abschied von ihrem Amt als Königin gefeiert.

Mit König Thorsten Putfarcken marschieren die Schützen zum Schießstand

Am Freitag, 28. Oktober, schießen Jugend, Jungschützen und Herren auf die Königsscheibe und leiten so das Schützenfestwochenende ein. Am Sonnabendnachmittag, 29. Oktober, sammelt ein Schützenzug am Neuengammer Hinterdeich den noch amtierenden König Thorsten Putfarcken ein, um gemeinsam zum Schießstand am Kirchwerder Landweg zu marschieren und dort mit geladenen Gästen seinen Königsabschied zu feiern. Gegen 20 Uhr geht es zum Gasthof Hitscherberg. Bis 22 Uhr ist Schützenball mit den letzten Ehrentänzen der noch aktuellen Majestäten, Bekanntgabe der Gewinner des Passivenschießens und Proklamation der neuen Majestäten des SC Seefeld und ihrem ersten Ehrentanz. Im Anschluss beginnt die Schützenparty, bei der die Seefelder Schützen viele Freunde, Nachbarn und Vereine begrüßen möchten.