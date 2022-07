Nabu Hamburg: Storchenvater gibt Starthilfe für Jungstorch mit Handicap

Jürgen Pelch, Storchenvater beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Hamburg, will den jungen Storch jetzt aufpäppeln (Archivbild).

Hamburg. Immer mehr Jungstörche im Landgebiet von Bergedorf werden nun flügge. Auch der Nachwuchs aus einem Nest am Neuengammer Hinterdeich wagte seinen Jungfernflug. Doch bei der Landung konnte der junge Vogel nicht laufen: Eines seiner Beine ist deformiert und steht seitlich ab.

Naturschutz in Hamburg: Auch Storchbetreuung gehört dazu

Das linke Bein des Jungstorchs ist deformiert und steht seitlich ab.

Ein Nachbar fand das Tier und kontaktierte Jürgen Pelch, Storchenvater beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in Hamburg, der seinem Schützling nun Starthilfe leistet: „Er ist etwas unterernährt, aber wir päppeln ihn jetzt auf.“ Stehen auf einem Bein sei bereits kein Problem mehr. Wenn der Storch etwas an Gewicht zugelegt hat, soll er in die Pflegestation Erfte gebracht werden. „Geplant ist eine Operation in einer Tierklinik“, sagt Jürgen Pelch.