Polizei Hamburg: 86-Jähriger verbrennt Möbel – Nachbar in Klinik

Senior aus Kirchwerder setzte 400 Quadratmeter Wiese, eine Hecke und Zaun in Brand. Nachdem die Polizei wieder weg war, legte er nach.

Ein 86-Jähriger aus Kirchwerder hat Möbel verbrannt und dabei auch eine Wiese in Brand gesetzt (Symbolfoto).

Polizei Hamburg Unbelehrbar: 86-Jähriger verbrennt Möbel – Nachbar in Klinik

Hamburg. Ein 86 Jahre alter Mann hat am Dienstag gegen 11.50 Uhr versucht, Möbel am Kirchwerder Marschbahndamm zu verbrennen – und hat dabei nicht nur 400 Quadratmeter Wiese, sondern auch einen Zaun und Hecke vom Nachbargrundstück in Brand gesetzt.

Die Eigentümer, eine 48 Jahre alte Frau und ihr zwei Jahre älterer Ehemann, erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Der 50-Jährige wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Polizei Hamburg ermittelt wegen des gelegten Feuers

Gegen 18 Uhr versuchte der Senior dann erneut, die restlichen Möbel, die vom Feuer am Mittag übrig geblieben waren, zu verbrennen. Erneut verkohlten drei Quadratmeter Wiese. Da es sich vermutlich um behandeltes Holz gehandelt hat, ermittelt die Polizei nicht nur wegen des gelegten Feuers, sondern auch wegen eines umweltrechtlichen Verstoßes.