Frühlingsaktion in den Vier- und Marschlanden: Das bieten die Höfe

Der Vierländer Rosenhof und Hof Eggers öffnen ihre Pforten. Was Besuchern dort am Wochenende angeboten wird.

Hamburg. Mütter sollen am Wochenende mal richtig verwöhnt werden und eine gute Zeit verleben, ist Jan Janßen überzeugt. Zum Muttertag lädt der Chef vom Vierländer Rosenhof in seine Gärtnerei ein. Und auch der Hof Eggers bietet am Muttertagswochenende einen Markt mit verschiedenen Blumen und Pflanzen.

Der Vierländer Rosenhof ist am Muttertagswochenende, 7. und 8. Mai, jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. In der Gärtnerei am Kirchwerder Hausdeich 182 steht nun wieder eine große Auswahl an Rosen parat. Im Gewächshaus blühen bereits Exemplare wie die scharlachrote Strauchrose Cocktail oder die zitronengelbe Banksiae Lutea, auch bekannt als „Meraner Röschen“. Neben der Rosenvielfalt gibt es am Wochenende auch florale Geschenke zum Muttertag, Kränze und gefüllte Körbe von Floristin Ela Merz. Per E-Mail kann ein individuell gebundener Muttertagsstrauß vorbestellt werden: blumen@elamerz.de.

Geschenke mit Weisheiten aus den Vier- und Marschlanden

Rund um die Orangerie hat Sabine Röhrs ihr Kunsthandwerk dekoriert, darunter Vogelhäuschen, Rosenstecker, Kugeln aus Stein und Schilder aus Blech, die mit verschiedenen Weisheiten beschriftet sind. Um Weisheiten aus den Vier- und Marschlanden geht es auch bei Frauke Grube und Sonja Baumann, die mit ihrem „Spruchgut by Wilma“ vertreten sind. Die beiden Vierländerinnen besticken Kissen, Handtücher, Taschen und viele weitere Artikel mit Sinnsprüchen in plattdeutscher Sprache. Dazu gibt es für die Besucher Kaffee und Kuchen.

Hof Eggers: Hofchef Henning Beeken und seine Mutter Susanne Beeken, laden zum Pflanzenmarkt.

Foto: Lena Diekmann / BGZ/Diekmann

Auf dem Hof Eggers organisiert Chef Henning Beeken einen Bio-Pflanzenmarkt. Auf der Freifläche vor dem historischen Bauernhaus und Schweinestall am Kirchwerder Mühlendamm 5 werden am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, ausschließlich die Pflanzen aus seiner Gärtnerei am Spadenländer Hauptdeich verkauft.

Pflanzen vom Biohof

Der Familienbetrieb, den Henning Beeken bereits seit 2005 führt, ist mittlerweile Bioland-zertifiziert. Neben Sommerblumen wie Petunien, Verbenen oder Elfenspiegel gibt es auch Gemüse-Jungpflanzen wie Kohl, Salat und Tomaten oder Kräuter, darunter verschiedene Arten Basilikum, Waldmeister oder Petersilie.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Im Angebot gibt es eine Muttertagskiste: Die Holzkisten können mit zehn Pflanzen nach Wahl für 25 Euro bestückt werden.

An beiden Tagen ist das Hofcafé jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Neben Kuchen, einem Imbiss mit Burger, Bratwurst und wechselnden Tagesgerichten gibt es auch Frühstück. Wer frühstücken möchte – sonnabends à la carte und sonntags vom Büfett, jeweils 10 bis 12 Uhr –, kann sich per E-Mail anmelden: info@hofeggers.de.