FF Fünfhausen: Diese Hamburger Feuerwehr hat das jüngste Führungsduo

Jorgen Depken (30) und Hendrik Jahn (25) stehen an der Spitze der freiwilligen Helfer in Fünfhausen. Wehr feiert bald 50. Geburtstag.

Fünfhausen. Die Freiwillige Feuerwehr Fünfhausen hat in diesem Jahr Grund zu feiern: Im Sommer wird die Wehr, die zum FF-Bereich Marschlande gehört, 50 Jahre alt. Um die Kameradinnen und Kameraden durch das Jubiläumsjahr und in die Zukunft zu führen, hat sich ein junges Duo zusammengefunden: Jorgen Depken (30) und Hendrik Jahn (25) bilden am Durchdeich die neue Wehrführung. „Damit sind wir das jüngste Führungsteam im Bereich“, sagt der stellvertretende Wehrführer Jahn.

Nachdem der ehemalige Wehrführer Gerwin Kob-Kramer seinen 60. Geburtstag feierte und damit nach 19 Jahren aus der Wehrführung ausschied, wurde Jorgen Depken an die Spitze gewählt. Damit machte der 30-Jährige, der im ostfriesischen Leer aufgewachsen ist, eine steile Karriere in Fünfhausen: Nach dem Maschinenbau-Studium führte die Arbeit den Ostfriesen im Jahr 2017 nach Hamburg. In Fünfhausen, nur zwei Minuten vom Feuerwehrhaus entfernt, fand er eine Wohnung. Er wurde schnell Mitglied der Wehr in Fünfhausen. Schon als Elfjähriger war er in die Feuerwehr eingetreten.

Ebenso in der Jugendwehr startete Hendrik Jahn als Zehnjähriger seine Feuerwehr-Laufbahn. Nun tritt der Rettungssanitäter, der in Fünfhausen aufgewachsen ist, in die Fußstapfen seines Vaters Hugo Jahn, der sich von 1993 bis 2014 in der Wehrführung engagierte. Bevor Hendrik Jahn zum stellvertretenden Wehrführer gewählt wurde, engagierte er sich bereits zwei Jahre als Jugendfeuerwehrwart.

Junges Führungsduo will Digitalisierung vorantreiben

13 Kinder und Jugendliche gehören derzeit zur Jugendabteilung der FF Fünfhausen, 30 Aktive zur Einsatzabteilung, darunter drei Frauen. Weitere Mitglieder zu gewinnen hat sich das neue Führungsduo ebenso auf die Agenda gesetzt, wie die Digitalisierung voranzutreiben.

Und auch die Vorbereitungen der Jubiläumsfeier wird die Wehr in den kommenden Monaten beschäftigen: Am 9. Juli soll es einen Kommersabend mit geladenen Gästen geben. Am 10. Juli ist ein Tag der offenen Tür geplant, an dem es Einsatzvorführungen, eine Fahrzeugausstellung, einen Einblick in die Geschichte der Wehr sowie Essen und Trinken geben soll.

