Schiffstaufe, Yoga und Konzert bei Vier- und Marschlanden "Querbeet"

Aktionswochendende "Querbeet" Schiffstaufe, Yoga und Konzert in den Vier- und Marschlanden

Die Mannschaft bei einem Konzert im Hamburger Grünspan auf dem Kiez. Im April spielen die Musiker ein Benefizkonzert in Kirchwerder.

Schon was vor am Wochenende? Auf den Höfen im Bergedorfer Landgebiet wird neben dem Tanz in den Mai einiges geboten.