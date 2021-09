Am Knotenpunkt Neuengammer Hausdeich/Curslacker Brückendamm steigen viele Vierländer vom Fahrrad in den Bus um. Ihre Zweiräder können sie seit April an drei Fahrradbügeln abstellen. Weitere „Fahrradparkplätze“ für 68 Räder sollen an Haltestellen im Landgebiet folgen.