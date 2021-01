Wie Sandra Hansen zur Hochzeitsplanerin wurde

Hamburg. Sandra Hansen versteht sich als Romantikerin, als Genussmensch, Perfektionistin und leidenschaftliche Organisatorin. Alle diese Eigenschaften kann sie nun in ihrem neuen Job ausleben. Und irgendwo ist sie dabei auch Expertin für Bauchschmerzen. Zumindest weiß sie ganz genau, wie sie heiratswilligen Paaren diese Schmerzen nimmt: Sie übernimmt einfach all die ganzen organisatorischen Dinge, die im Vorfeld einer Hochzeit erledigt werden müssen und so manchem Paar dann doch Bauchschmerzen bereiten.

So können sie und er sich voll und ganz auf das Fest freuen, damit es sprichwörtlich der schönste Tag in ihrem im Leben werden kann. Die 44-Jährige aus Kirchwerder hat sich im vergangenen Jahr als Hochzeitsplanerin selbstständig gemacht und darin ihre Berufung gefunden.

Hochzeitsplanerin Sandra Hansen liefert den Rundum-Service

Klar, der Zeitpunkt hätte ein besserer sein können anstatt mitten in der Corona-Pandemie, davon ist auch Sandra Hansen überzeugt. Schließlich herrschte auf dem Heiratsmarkt coronabedingt große Flaute: Laut Statistischem Bundesamt haben in Deutschland im ersten Halbjahr 2020 insgesamt 139.900 Paare geheiratet und damit 29.200 weniger als im Vorjahreszeitraum. Seit 1990 hatte es nur einmal noch weniger Eheschließungen in dem Zeitraum gegeben: 2007, als viele Paare sich auf den Juli konzentrierten, um am 07.07.2007 ihre Ehe zu schließen.

Das zweite Halbjahr 2020 ist statistisch noch nicht ausgewertet. Doch Sandra Hansen spürt: „Die Paare sind weiterhin unsicher, ob sie überhaupt für dieses Jahr ihre Hochzeit planen sollen.“ Trotzdem hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit nicht bereut: „Ich hatte das Gefühl, dass mir in meinem Berufsleben immer etwas gefehlt hat. Das habe ich nun gefunden“, sagt die 44-Jährige, die seit sechs Jahren mit ihrem Mann Thorsten in Kirchwerder wohnt.

Am Warwischer Hinterdeich empfängt sie Paare in ihrem Büro

Mit 16 Jahren hatte die Hamburgerin schon einmal in der Nähe gelebt, damals zog sie mit ihren Eltern hinaus in die Vier- und Marschlande. Als sie dann aber ihre Ausbildung als Restaurantfachfrau im inzwischen insolventen Hotel InterContinental an der Alster begann, wollte sie zurück ins Getümmel der Großstadt. Genau das wurde ihr und ihrem Mann Thorsten irgendwann aber wieder zu viel: „Es hat uns wieder rausgezogen, in die Natur und an die Elbe“, sagt Sandra Hansen.

In nur knapp 100 Metern Entfernung zum Fluss hat das Paar ein Zuhause gefunden. In der Maisonette-Wohnung am Warwischer Hinterdeich hat Sandra Hansen sich nun auch ein Büro eingerichtet – ganz gemütlich im Dachgeschoss mit dekorativen Holzbalken. Dort möchte sie künftig, wenn es die Situation wieder zulässt, auch Paare zum ersten Gespräch und weiteren Planungen empfangen. „Persönlich bei Kaffee und Keksen ist es doch immer schöner“, sagt die 44-Jährige.

Mit ihrer eigenen Hochzeit fing alles an

Schließlich bekomme man dann auch viel besser ein Gespür für die Menschen, erklärt sie. Und darum gehe es ja in ihrem Job: Die Paare sollen eine Hochzeit feiern, die zu ihnen passt. Aber auch jetzt melden sich einige bei ihr via Skype, um eine Hochzeit in wenigen Monaten oder auch schon für 2022 zu planen.

Die Idee, als Hochzeitsplanerin ihren weiteren beruflichen Weg beschreiten zu können, kam Sandra Hansen, als sie vor wenigen Jahren ihre eigene Hochzeit plante: „Ich habe gemerkt, wie viel Spaß mir das Organisieren und die Feinabstimmung macht“, sagt sie. Gut eineinhalb Jahre investierte sie in die Vorbereitung ihrer Hochzeit, die im Sommer 2019 mit freier Trauung und 45 Gästen auf einem Gut gefeiert wurde.

Abschluss der Ausbildung in Köln mit Maximalpunktzahl

Foto: Hong Truc Vy Pham

Nach zahlreichen Berufsjahren und Erfahrung im Restaurant, der Hotellerie und Personalabteilung besuchte die Hotelbetriebswirtin ab Februar 2020 die Hochzeitsprofis-Akademie in Köln, wo Hochzeitsplaner nach Abschluss ihrer Ausbildung ein IHK-Zertifikat erhalten. Als eine von ganz wenigen schloss Sandra Hansen mit vollen 100 Punkten ab. „Ich stecke all meine Leidenschaft und Herzblut hinein“, sagt sie.

Was in den USA bereits normal ist, „dort wird wohl keine Hochzeit ohne Hochzeitsplaner gefeiert“, sagt Sandra Hansen, möchte sie nun auch noch mehr in Deutschland etablieren. Je nachdem, wie viel Unterstützung ein Paar wünscht, gehört dazu, Vorschläge für Feier-Locations zu geben, die Dekoration und den Blumenschmuck abzustimmen, Kontakt zu Tortenherstellern und Autoverleihern herzustellen. „Ich begleite die Braut auch beim Aussuchen ihres Kleides, wenn sie es gern möchte“, sagt Sandra Hansen. Das Schöne an ihrem Job sei es, dass sie sich immer mit einer positiven Sache beschäftigen darf: „Es geht ja schließlich immer um die Liebe.“

Der Trend geht zu sogenannten "Tiny-Hochzeiten"

Auch wenn sie nicht gleich so durchstarten konnte, wie sie es sich erhofft hatte, hat sie die Corona-Zeit genutzt, um sich mit anderen Dienstleistern der Hochzeitsbranche auszutauschen und zu vernetzen, Locations zu besichtigen, hat Fotos auf dem Hof Eggers und in der Marschländer Elblounge gemacht und ein Video gedreht. So bekommen Kunden auf ihrer Internetseite schon mal einen guten Einblick in ihr Portfolio.

Sandra Hansen bleibt optimistisch und hofft, dass in diesem Jahr wieder mehr geheiratet wird. Trotzdem glaubt sie, dass die Pandemie einen Trend noch weiter bestärken wird: Und der geht zu „Mikro-Hochzeiten“, oder auch „Tiny-Hochzeiten“ genannt. Das bedeutet, die Gästezahl wird eher klein gehalten, nur die engsten Freunde und Familie werden zum Fest eingeladen. Die Gästeanzahl liegt dabei etwa bei 25 bis 50 Personen, ordnet Sandra Hansen ein. Auf entfernte Verwandte und Bekannte werde verzichtet, das Pro-Kopf-Budget für die geladenen Gäste ist dadurch höher und die Gestaltung der Feier – ob Dekoration, Getränke oder Essen – qualitativ hochwertiger.

Weitere Infos und Kontakt im Internet: hochzeitsplanung-hansen.de.