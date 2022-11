Feuer am Mittleren Landweg: Abschleppwagen brennt vollständig aus

Anwohner bemerken nächtliches Feuer am Mittleren Landweg. Mehrere Zehntausend Euro Schaden. In welche Richtung ermittelt wird.

Hamburg. Feuer am Mittleren Landweg: In Höhe Haus Nummer 51 ist in der Nacht zum Freitag ein Abschleppwagen vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr konnte den geparkten Wagen nicht retten, obwohl drei Wehren – die Bergedorfer Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Allermöhe-Billwerder und die FF Moorfleet – die Flammen bekämpften.

Feuer am Mittleren Landweg nachts gegen 0.20 Uhr bemerkt

Gegen 0.20 Uhr hatten Anwohner vom Mittleren Landweg, darunter der Fahrer des Abschleppwagens, das Feuer bemerkt. Der Fahrer alarmierte die Einsatzkräfte. Doch als die Polizei eintraf, brannte der Lkw bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr löschte unter Atemschutz. In dem korrekt geparkten Fahrzeug hatte sich niemand befunden.

Der Wagen eines großen Hamburger Abschleppunternehmens, ein Mercedes Atego, ist ein Totalschaden. Das Fahrzeug war erst im Mai 2020 zugelassen worden. Der Schaden liegt bei einigen Zehntausend Euro.

Die Ursache für das Feuer ist unklar. Die Polizei ermittelt „in alle Richtungen“, schließt weder einen technischen Defekt noch Brandstiftung aus, heißt es aus der Pressestelle der Polizei Hamburg.