Hamburg. Programm mit Tanz und viel Musik. Darunter ist auch eine Sängerin, die vor dem Krieg flüchtete und in Kirchwerder Halt fand.

Eine fulminante Show aus Tanz und ganz viel Musik erwartet Besucherinnen und Besucher am Sonnabend, 18. Mai, im Lichtwarktheater im Körberhaus (Holzhude 1). „In the flow of rhythm“ lautet der Titel der Show, die vom Verein KulturNetz Colibri auf die Beine gestellt wird. Mit Sitz an der Osterrade in Lohbrügge wurde der Verein im Jahr 2018 gegründet und setzt sich seitdem für die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern durch kulturelle Projekte ein.

Vor allem Theater, Musik und Tanz, aber auch Kunstunterricht oder Sprachförderung wird beim KulturNetz Colibri angeboten. Ins Leben gerufen hat den Verein Natalie Birkle aus Alt-Nettelnburg, die noch heute als Vorsitzende an der Spitze steht. Anfangs mit ihren beiden Töchtern und ein paar weiteren Kindern, erinnert sich die Vereinsvorsitzende. Heute gehören dem Verein mehr als 300 Mädchen und Jungen an, die in etwa 35 Gruppen unterrichtet werden.

Kultur Hamburg: Bunte Show im Bergedorfer Körberhaus

Davon werden etwa 30 Kinder im Alter von 7 bis 18 Jahren am 18. Mai auf der Bühne im Körberhaus stehen. Noch dazu diverse Musikerinnen und Musiker, wie etwa Sängerin Yuliia Ponomarova, die mit ihrer Band in ihrer ukrainischen Heimat Erfolge feierte, als plötzlich der Krieg ausbrach.

Nach ihrer Flucht fand sie vor zwei Jahren bei der Familie Gladiator in Kirchwerder eine sichere Unterkunft und Halt. Mittlerweile lebt die Sängerin in Bergedorf-West und sich immer mehr in Deutschland ein – auch dank des Vereins, bei dem sie die musikalische Früherziehung für Kinder ab drei Jahren leitet.

Auch ihr Mann und Gitarrist Vitali Ponomarov wird bei der Show im Körberhaus dabei sein, ebenso Pianist Levi Schechtmann, Samuel Falc am Bass sowie Schlagzeuger Arseny Lebedev. Nach und nach seien so immer mehr Musiker zusammengekommen, berichtet Martha Altergott, die die künstlerische Leitung in ihren Händen hält. Sie würde mit ihren vielen kreativen Ideen dafür sorgen, dass das Ganze läuft, stellt Vereinsvorsitzende Natalie Birkle fest.

Die abwechslungsreiche, etwa 90-minütige Show wird am 18. Mai zweimal auf die Bühne gebracht: Los geht es um 16 Uhr sowie um 19 Uhr. Tickets gibt es ab 24 Euro und können bestellt werden unter Mobiltelefon 0160/762 30 55. Weitere Infos zum Verein im Internet unter https://kulturnetzcolibri.de/.