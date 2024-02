Hamburg. Ende Januar 2023 wurde die Bühne im Körberhaus eröffnet. Gastspielmanager Peter Offergeld über Licht und Schatten des neuen Theaters.

Wer je einen Neubau bezogen hat, der weiß: Die Erwartungshaltung ist hoch, am Ende aber funktioniert manches doch nicht so super. Ganz ähnlich hatte es wohl auch das Altonaer Theater (Stäitsch Theaterbetriebs GmbH) erwartet, als es im Januar 2023 mit dem Bergedorfer Theaterbetrieb vom Haus im Park ins neue Lichtwarktheater umzog. Doch gut ein Jahr nach der offiziellen Eröffnungsfeier im Körberhaus Bergedorf fällt die Bilanz überraschend aus. Denn: Gravierende Probleme im Theaterbetrieb sind ausgeblieben. Es läuft einfach rund an der Holzhude 1.