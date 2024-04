Bergedorf. Welches Team wohl diesmal die Nase vorn hat? Beim vergangenen Mal triumphierte eine zufällig zusammengestellte Mannschaft.

Welches ist denn nun die längste Straße Hamburgs? Oder eben die Kürzeste? Und wie viele deutsche Kufencracks spielen nochmal in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL? Knifflig, aber lösbar: Bergedorfer Zeitung und Koffeinschmiede laden für Freitag, 26. April, zum dritten Kneipenquiz in die Bergedorfer Schlossstraße 18. ein. Das Wissensformat mit dem einen oder anderen guten Getränk ist Bestandteil des 150. Geburtstags unserer Zeitung und heiß erwartet unter Bergedorfs Quizfans. Nur wer rechtzeitig erscheint, hat die Chance auf einen Teilnehmerplatz.

Denn wenn um 18.30 Uhr bz-Chefreporter Ulf-Peter Busse gemeinsam mit Marketing-Managerin Elke Ammerschubert kurz und gebündelt die Spielregeln erläutert und dann die erste Frage in die Runde schickt, wird das Lokal komplett ausgebucht sein. Maximal sechs Teams finden Platz bei Torben Puttfarcken (Inhaber Koffeinschmiede), was nicht mehr als 30 Gästen entsprechen wird – irgendwann ist in der kleinen aber feinen Schmiede der Platz eben auch ausgebucht.

Kneipenquiz III: Wissen, schätzen und auch mal ein Gläschen genießen

Entsprechend pünktlich sollten Mitspieler sein, der Hausherr gewährt um 18 Uhr Einlass. Bei den ersten beiden Ausgaben des bz-Kneipenquiz waren alle Plätze schnell besetzt. Auf die goldene Regel des Abends sei nochmal mit Nachdruck hingewiesen: Es herrscht totales Smartphone-Verbot. Wer sich nicht daran hält, muss nach Hause gehen und schwächt sein Team.

Gespielt wird, solange die Gäste wollen – erfahrungsgemäß sind fünf oder sechs Quizrunden vorbereitet, normalerweise eine Mischung aus der Nennung einer richtigen Antwort ohne Vorgabe oder dem Auswählen der richtigen Lösung aus mehreren Antworten. Beliebte, aber nicht vorgeschriebene Kategorien sind unter anderem „Rund um die Welt“, „Hamburg/Bergedorf“ oder auch „Torbens Special“, wenn der Gastgeber in seinem reichhaltigen Wissensfundus gekramt hat. Ebenso beliebt wie schräg sind die Schätzfragen, sollten zwei oder mehrere Teams gleichauf nach einer Themenrunde liegen. Da haut entweder unser Chefreporter oder der Wirt einen raus....

Diese Teams nahmen bisher den Sieg mit nach Hause

Gewinnen wird das Team, das über alle Runden hinweg die meisten Fragen richtig beantwortet hat. Bei der Premiere des bz-Kneipenquiz im November 2023 triumphierte die Truppe „Hai-Perfomance“, bei der Zweitausgabe im Februar 2024 waren es dann hauchzart die „Sieger der Herzen“. Letztere waren übrigens mehr oder minder eine Zufallsbekanntschaft: Drei jüngere Freundinnen (22, 25, 25) wurden durch einen für sie zuvor unbekannten älteren Herren (75) prächtig ergänzt, der einfach mal auf gut Glück allein gekommen war, um mitzuspielen. Ein formidabel zusammengewürfeltes Patchwork-Team, das vor allem mit zunehmenden Runden aufdrehte.

Moderator Busse macht nochmal das Motto des unterhaltsamen Abends bewusst: „Es geht nicht so sehr ums Gewinnen, sondern um den Ratespaß und den Teamgeist am Tisch. Schließlich macht das Rätseln in Gemeinschaft viel mehr Freude.“ Obligatorisch gibt es nach jeder Quizrunde erstmal einen Schnaps auf Kosten des Hauses für die Rundensieger, und ein kleines Präsent erwartet auch die Gesamtsieger. Gastgeber Puttfarcken freut sich auf eine volle Koffeinschmiede – gern auch am Donnerstag, 2. Mai, um 17 Uhr, wenn er gemeinsam mit unserer Zeitung zum nächsten After Work in die bz-Lounge bittet.