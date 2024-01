Hamburg. Die Bergedorfer Zeitung lädt für den 1. Februar wieder zum Beisammensein in der bz lounge ein – Leser bekommen Rabatt auf einen Drink

Es ist wieder so weit: Wie jeden Monat veranstaltet die Bergedorfer Zeitung gemeinsam mit der Koffeinschmiede (Bergedorfer Schlossstraße 18) ein After Work in der bz lounge, dieses Mal am Donnerstag, 1. Februar. Ab 17 Uhr können Bergedorfer und Besucher den Feierabend mit Gesprächen einläuten. Dazu legt DJ Schumi entspannte Beats auf.

Leser der Bergedorfer Zeitung können wie immer beim ersten Drink sparen. Wer einen Gutschein vorzeigt, bekommt einen Aperol Spritz für 5 Euro statt für 7,50 Euro. Der Coupon ist auf der Website der Bergedorfer Zeitung zu finden. Bei der bz-lounge schauen auch Kollegen der Bergedorfer Zeitung vorbei, ob aus dem Marketing oder der Redaktion, und nutzen die Gelegenheit gern zu einem Gespräch über aktuelle Ereignisse in Bergedorf.