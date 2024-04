Hamburg. Christine Langeloh startet mit ihrem beliebten Café auf dem Milchhof Reitbrook in die neue Saison. Etwas ist anders als bisher.

Ein Stück Kuchen oder Torte mit Blick in den Kuhstall – das gibt es bald wieder auf dem Milchhof Reitbrook. Mit ihrem Café mit Adresse Vorderdeich 275 startet Christine Langeloh am Sonnabend, 27. April, in die neue Saison. Und hat für das neue Jahr endlich Verstärkung gefunden: Konditormeisterin Esther unterstützt die Café-Chefin fortan in der Backstube.

Die 26-Jährige, die ihr Handwerk in einem Wiener Café an der Nordsee gelernt hat und zuletzt in Ottensen feine Pralinen und zarte Macarones erschuf, freut sich nun auf ihre neue Aufgabe im Hofcafé – und auf ihre Rückkehr aufs Land. Die Konditorin ist auf einem Bauernhof in Nordfriesland aufgewachsen.

Hofcafé mit Blick in den Kuhstall auf dem Milchhof Reitbrook

In Christines Hofcafé wird sie eine eigene Note einbringen, aber vor allem auch nach den Rezepten der Café-Chefin backen. Schließlich haben ihre Kreationen längst große Fans. Beliebt ist zum Beispiel der Cheesecake mit weißer Schokolade, der jedes Wochenende auf der Karte steht. Auch für eine glutenfreie Variante wie etwa eine Buchweizentorte möchte Christine Langeloh stets sorgen.

In ihren Torten werden auch die Milchprodukte vom Hof verarbeitet, zum Beispiel in der Zitronenjoghurt-Torte, die bei den Gästen ebenfalls sehr beliebt ist, weiß die Café-Chefin.

Für den Saisonstart werden 320 Kuchen und Torten vorbereitet

Bislang hat Christine Langeloh alle Kuchen und Torten selbst entworfen und gebacken. Doch auch wenn das ihre Passion ist, wurde es irgendwann schlichtweg zu viel. Aufräumen, putzen, einkaufen, backen und verkaufen – bis auf Unterstützung im Service war Christines Café bisher eine „Ein-Frau-Show“. Zudem wird auch das Café Stellar auf der Sternwarte mit ihren Erzeugnissen beliefert. Allein für das Hofcafé in Reitbrook müssen für das Eröffnungswochenende 20 Kuchen und Torten vorbereitet werden, verrät Christine Langeloh.

Ihr Café ist in den vergangenen Jahren beständig gewachsen: Im Sommer 2018 hatte Christine Langeloh das Café im Carport der Milchlieferautos eröffnet und sich damit einen Traum erfüllt. Allerdings wollte sie erst mal schauen, wie es angenommen wird. Und es hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr etabliert. Erst recht, seitdem es vor zwei Jahren vom hinteren in den vorderen Bereich des Hofes in die mit Holz verkleideten Gastro-Container gezogen ist.

Gäste sitzen am liebsten unter freiem himmel auf der Terrasse

Dort haben Gäste neben dem offenen Kuhstall auch das Storchennest im Blick, in dem die langbeinigen Vögel bereits auf ihren Eiern brüten. Im Innenbereich gibt es Sitzplätze maximal 40 Gäste. Der Raum plus Catering kann auch für private Feiern wie Geburtstag, Taufe oder Konfirmation gemietet werden. Auch diverse Busgruppen machen mittlerweile gern für einen Stopp – ob mit oder ohne Hofführung – am Vorderdeich Halt.

Sofern es trocken bleibt, sitzen die Gäste am liebsten draußen auf der Terrasse, weiß Christine Langeloh. Kinder können in der Zeit auch auf dem benachbarten Sandplatz spielen, auf dem verschiedene Tretfahrzeuge bereitstehen. Außer den hausgemachten Torten gibt es in Christines Café auch verschiedene Kaffee-Spezialitäten sowie Eis vom Niendorfer Hof. Und den Joghurt aus Reitbrook gibt es auch als Eissorte. Ebenfalls auf der Karte: Eiskaffee, Eisschokolade und Milchshakes.

Auch bei „Querbeet“ ist Christines Café wieder mit dabei

Auch am Querbeet-Wochenende am 4. und 5. Mai, wenn diverse Höfe und Betriebe in den Vier- und Marschlanden ihre Türen und Tore öffnen und Aktionen anbieten, ist Christines Café dabei. Zudem würde Christine Langeloh in diesem Jahr gern wieder Dörte Plautz und Björn Schering am Vorderdeich begrüßen. Die Zwillinge, die in Fünfhausen aufgewachsen sind und Bücher schreiben, waren im vergangenen Jahr schon einmal im Hofcafé für eine Lesung zu Gast. „Und das kam super an“, erinnert sich Christine Langeloh, die nun auf eine Wiederholung hofft. Ein Termin müsse allerdings noch abgestimmt werden.

Los geht die Saison aber in jedem Fall am Sonnabend, 27. April. Dann ist das Café am Vorderdeich ab 13 Uhr geöffnet. Im Anschluss gelten folgende Öffnungszeiten: freitags 14 bis 17 Uhr sowie sonnabends, sonntags und an Feiertagen wie Himmelfahrt und Pfingsten von 13 bis 17 Uhr. Am 1. Mai bleibt das Café allerdings geschlossen.