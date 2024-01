Bergedorf. Nirgendwo in Hamburg wohnen die Menschen so lange wie in Tatenberg. Auch Spadenland, Neuengamme und Reitbrook haben treue Einwohner.

Nirgendwo in Hamburg wohnen die Menschen so lange wie in Tatenberg. Dies geht aus einer Erhebung des Statistikamtes Nord hervor, das sich die Anzahl der gemeldeten Personen in der Hansestadt Hamburg zwischen 2002 und 2022 genau angeschaut hat. Rund 41 Prozent der Einwohner Tatenbergs leben bereits seit 20 und mehr Jahren in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus. Auch andere Stadtteile der Vier- und Marschlande wiesen überdurchschnittlich hohe Werte auf – so etwa Spadenland (40 Prozent), Neuengamme und Reitbrook (jeweils 39 Prozent). Wir haben mit Menschen aus diesen Stadtteilen darüber gesprochen, warum sie sich dort so wohlfühlen.