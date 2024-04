Allermöhe. 40 vereinseigene Boote warten auf die Wassersportler. Was den Verein auszeichnet, der sein Domizil an der Dove-Elbe hat.

Rudern macht den Kopf frei und ist wie ein Tag Urlaub. Da sind sich Christian Klütt (36), erster Vorsitzender des Ruderclubs Bergedorf, und das ambitionierte Vereinsmitglied Susanne Albrecht (58) einig. Gleichzeitig trainiert es alle Muskelgruppen. Der Blick von der Dove-Elbe aufs Ufer ist zudem einmalig. „Das kann wirklich jeder lernen“, sagt Albrecht über ihren Sport. Sie selbst ist vor etwa sechs Jahren durch ihren jüngsten Sohn Georg zum Rudern gekommen.

Mitte März war Saisonbeginn beim RCB, unter anderem mit der Taufe zweier neuer Empacher-Renn-Einer. Den einen taufte Anne von Böhlen „JAguar“, den anderen Sabine Albrecht „NEINhorn“. Natürlich wurden die schnittigen Boote sofort ausprobiert und lösten große Begeisterung aus. Ebenso wie das im Winter installierte Fußsteuer in der „Carpe Diem“. In dem schönen Holzboot finden drei Personen Platz, das Steuer erleichtert erheblich das Manövrieren des Bootes.

Dove-Elbe: Saisonstart beim Ruderclub Bergedorf – Mit-Ruderer gesucht

Überhaupt bietet der RCB ein umfangreiches Fitness-, Krafttraining- und Freizeitangebot für seine etwa 200 Mitglieder im Alter von 9 bis 85 Jahren an. Der Club verfügt über 40 vereinseigene Boote und sechs ehrenamtliche Trainer, zudem über ein schönes Vereinshaus in wunderbarer Lage direkt an der Dove-Elbe am Schleusendamm. „Hamburgs schönstes Ruderrevier“, findet Klütt.

Auch in den Wintermonaten können die Mitglieder beim RC Bergedorf Sport treiben. Es gibt einen Fitnessraum mit mehreren Kraft- und Rudergeräten. „Hier haben wir im vergangenen Winter mit etlichen Ruderern auch an einer Online-Challenge teilgenommen, das hat viel Freude bereitet“, sagt Albrecht strahlend.

Anfängerkursus beim RC Bergedorf am 6. und 27. April

„Wir sind eine harmonische, nette und coole Truppe und würden uns über neue Mitglieder natürlich freuen“, so Albrecht, und der Vorsitzende Klütt ergänzt: „Natürlich muss niemand sofort Mitglied werden, sondern kann sich erst in Ruhe umschauen, ob der Rudersport etwas für ihn ist.“ Dazu bietet der Verein am 6. und 27. April (jeweils Sonnabend), von 10 bis 17 Uhr, einen Anfängerkursus an. Eine Anmeldung an mail@rc-bergedorf.de ist aus organisatorischen Gründen erforderlich.

Training des RC Bergedorf auf der Dove-Elbe. © Gabriele Kasdorff | Gabriele Kasdorff

Außerdem ist jeden Sonntag ab 10 Uhr offenes Rudern, jedoch sollte sich auch hierfür jeder Interessierte per E-Mail anmelden. Wer erst einmal nur zuschauen und sich Überblick verschaffen möchte, was der RCB alles bietet, ist bei der spektakulären Dove-Elbe-Rallye am 20. April genau richtig.

Eric und Torben Johannesen gewannen zahlreiche Medaillen

Neben dem Freizeitsport kann der RC Bergedorf jedoch auch auf Erfolge seiner Leistungssportler verweisen. So errangen die Brüder Eric und Torben Johannesen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften zahlreiche Medaillen mit dem Deutschland-Achter. Gleichzeitig saßen die beiden Brüder allerdings nie bei einer internationalen Meisterschaft im Flaggschiff des Deutschen Ruder-Verbands.

Während Eric Johannesen seine Karriere als Leistungssportler beendet hat, startet Torben bereits seit einigen Jahren für den Ruder-Club Favorite Hammonia. Dort ist eine professionelle Förderung möglich, so der Vorsitzende Klütt und ergänzt: „Wir sind stolz auf die Brüder, ihre Eltern Doris und Thomas Johannesen sind nach wie vor beim RCB aktiv. Er in der Sparte Leistungssport, sie steuert und trainiert den Damenachter.“

Weitere Details zu Terminen und Wettkämpfen unter www.rc-bergedorf.de.