Vierlanden Osterfeuer an der Elbe: Vorbereitung läuft auf Hochtouren

Kirchwerder. Im Jahr 2023 bleiben zwar noch ein paar Wochen, doch die Junggesellen vom Unterhaltungsclub Gambrinus haben das nächste Jahr schon fest im Blick. Schließlich ist der ganze Einsatz der Gambrinen gefragt, wenn sie am Ostersonnabend, 30. März, im Deichvorland von Kirchwerder wieder eines der größten Osterfeuer Hamburgs entzünden werden. Die Planungen seien bereits in vollem Gange, berichtet Pressewart Jan-Christian Dietrich.

Im 138. Vereinsjahr wird dann ein neuer Vorsitzender den Club anführen. Nach mehr als sieben Jahren an der Spitze hat Jörn Bendhaake sein Amt abgegeben. Er wird aber weiterhin dem neuen Vorstand mit Rat und Tat zur Seite stehen und mit viel Leidenschaft im Club mit dabei sein, erklärt Sprecher Jan-Christian Dietrich.

Fabian Schröder ist neuer Vorsitzender vom Unterhaltungsclub Gambrinus

Bei der Generalversammlung des Unterhaltungsclubs in Kücken‘s Gasthof wurde Fabian Schröder an die Spitze gewählt. Der 21-Jährige arbeitet als Elektriker und wohnt am Süderquerweg. Ihm zur Seite steht Timo Wobbe als zweiter Vorsitzender. Außerdem engagieren sich im Vorstand Michel Podpiser (1. Schriftführer), Justus Heine (2. Schriftführer), Connor Strauß (1. Kassenwart), Moritz Meyer (2. Kassenwart), Daniel Löh und Steven Schulze (beide Fahrzeugwart).

Insgesamt gehören derzeit 21 Mitglieder dem Club an, die vornehmlich aus den Vierlanden und vereinzelt auch aus den Marschlanden stammen. Mitglied werden können unverheiratete Männer ab 16 Jahre oder mit Erlaubnis beziehungsweise Absprache der Eltern auch schon mit 15 Jahren nach der Konfirmation. Prinzipiell könnten auch Geschiedene wieder Teil des Clubs werden, „haben wir aber noch nicht erlebt“, stellt Jan-Christian Dietrich fest.

Wer Interesse hat, dem Club beizutreten und mal bei einer der monatlichen Versammlungen dabei sein möchte, bekommt Kontakt zu den Gambrinen am besten über Instagram (uc_gambrinus_1885_e.v).

