Hamburg. Nachbarschaft war aufgerufen, Ideen für Fläche am Lauweg abzugeben. Im Regionalausschuss wird nun ein erster Entwurf vorgestellt.

Noch wuchern Bäume, Sträucher und auch jede Menge Bambus auf dem ehemaligen Gelände einer Gärtnerei am Lauweg. Doch bald soll dort ein zentraler Dorfplatz für Fünfhausen entstehen. Wie könnte die etwa 4000 Quadratmeter große Fläche gestaltet werden? Und was wünschen sich die Menschen aus der Nachbarschaft von einem Dorfplatz? Danach hatte das Bezirksamt Bergedorf im vergangenen Sommer gefragt und die Ideen in einen ersten Entwurf einfließen lassen. Den wird Wolfgang Charles, Fachamtsleiter Management des öffentlichen Raums, nun am Dienstag, 12. März, im Regionalausschuss präsentieren.

Die öffentliche Sitzung, an der interessierte Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können, beginnt um 18 Uhr in der Aula der Schule Fünfhausen-Warwisch am Durchdeich 108. Dort wird Wolfgang Charles, der kürzlich auch die Position des Regionalbeauftragten im Bezirksamt übernommen hat, nicht nur den Vorentwurf zum Dorfplatz präsentieren, sondern auch berichten, wie der Strand im Sommerbad Altengamme gestaltet werden soll.

Erster Entwurf für den Dorfplatz wird im Regionalausschuss präsentiert

Nachdem das Naturbad am Horster Damm aufgrund ausstehender Sanierungsarbeiten an der Spundwand des Beckens in den vergangenen beiden Sommern geschlossen bleiben musste, soll dort in diesem Jahr wieder geschwommen werden. In den kommenden Monaten sollen die Arbeiten so weit abgeschlossen werden, dass das Bad voraussichtlich ab den Sommerferien, die in Hamburg am 18. Juli beginnen, wieder öffnen kann.

Im Regionalausschuss soll es zudem um die Ausbaggerung des Holzhafens in Moorfleet, die flächendeckende Internetversorgung der Vier- und Marschlande und eine Ausgleichsmaßnahme in Altengamme gehen, bei der westlich des Sommerbad-Geländes ein artenreiches Feuchtgrünland geschaffen werden soll. Als weitere Themen auf der Tagesordnung stehen die Wiederanbindung der Haltestelle „Borghorst“ sowie neue Markierungen an der Einmündung Süderquerweg/Durchdeich.

Zu Beginn der Sitzung können Bürgerinnen und Bürger direkt Fragen an die Vertreterinnen und Vertreter von Lokalpolitik und Verwaltung stellen. Zur Vorbereitung können Fragen vorab gesendet werden per E-Mail an ausschussdienst@bergedorf.hamburg.de.