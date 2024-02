Hamburg. Zwei Jahre lang konnte in dem Nauturbad am Horster Damm nicht geschwommen werden. Was bis Mitte Juli noch für Arbeiten geplant sind.

In den vergangenen beiden Badesaisons konnte im Sommerbad Altengamme nicht geplanscht werden. Zu schwer waren Schäden, die an der Spundwand des Schwimmbeckens festgestellt worden waren. Die Spundwand musste erst saniert werden, bevor wieder Badegäste zum Schwimmen und Planschen in das Becken gelassen werden können. Ab den Sommerferien, die in Hamburg in diesem Jahr am 18. Juli beginnen, soll das Bad wieder öffnen, wie Baudezernent Lars Rosinski im Regionalausschuss bekannt gab.