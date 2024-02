Hamburg. Junggesellen des Unterhaltungsclubs sammeln ab 8. März Material für eines der größten Feuer der Stadt. Aber nicht alles ist geeignet.

Im Deichvorland von Kirchwerder soll am Sonnabend, 30. März, eines der größten Osterfeuer von ganz Hamburg entzündet werden. Ab etwa 20 Uhr werden die Flammen den Abendhimmel über den Vierlanden erhellen. Und damit der Holzstapel in Höhe des Sander Deichwegs wieder ordentlich groß wird, brauchen die Junggesellen des Unterhaltungsclubs Gambrinus, die das Osterfeuer seit Jahrzehnten ehrenamtlich organisieren, genug Material.

Daher rufen die Gambrinen zu Holzspenden auf. Ab dem 8. März wird täglich gesammelt, kündigt Pressewart Jan Dietrich an. Der Bereich, in dem Holz eingesammelt wird, erstreckt sich von Kirchwerder bis zu den Grenzen von Ochsenwerder, Neuengamme und Altengamme. Wer Material für das Feuer bereitstellen möchte, meldet sich unter der Mobiltelefon-Nummer 0176/64 27 93 32, bei den Gambrinus-Mitgliedern oder per Nachricht auf der Facebook-Seite des 1885 gegründeten Unterhaltungsclubs.

Der Name sollte dabei ebenso genannt werden wie die Adresse. Auch ein Foto des Materials sollte mitgesendet werden. Zu beachten ist, dass ausschließlich unbehandelter Baum- oder Strauchschnitt sowie andere organische Reste akzeptiert werden, betonen die Gambrinen. Das Material muss trocken, frei von Verpackungen oder anderen Anhaftungen sein und bereits gelagert sein, erklären die Organisatoren.

Die Vorbereitungen für das Osterfeuer laufen seit Februar auf Hochtouren. Es müssen verschiedene Genehmigungen eingeholt und die Verpflegung organisiert werden. Dieses Jahr wird es wieder ein Festzelt mit einer Aftershowparty und einem DJ geben, kündigen die Gambrinen an.