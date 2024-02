Neuengamme. Rolf Wobbe (75) ist gestorben. Er engagierte sich bei den Grünen und für eine Heimat – und verlor bis zuletzt nicht seinen Humor.

Seine Heimat, die Vier- und Marschlande, lagen ihm sehr am Herzen. So sehr, dass sich Rolf Wobbe seit 2008 aktiv in der Politik, bei den Grünen, für sie einsetzte. Er schrieb Bücher über die Vereine und die Geschichte der Eisenbahn in den Vierlanden, unterstützte zahlreiche Freiwillige Feuerwehren und andere Institutionen beim Schreiben von Festschriften und Chroniken, war Mitglied in vielen Vereinen. Nun ist Rolf Wobbe tot. Er starb am 3. Februar im Alter von 75 Jahren an Krebs.