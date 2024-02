Bergedorf/Geesthacht/Schwarzenbek. Brigitte A. Opfer eines Verbrechens? Es gibt Fragezeichen. Es ist nicht die einzige spektakuläre Schlagzeile in einem turbulenten Jahr.

Brigitte A. ist ein lebenslustiger Teenager, im Dreieck Lauenburg, Geesthacht und Schwarzenbek beliebt und bekannt. Plötzlich ist sie tot. Es ist kurz vor Weihnachten 1967, als der 16-Jährigen offenbar eine gefährliche Angewohnheit zum Verhändnis wird. So jedenfalls wollen es Reporter Jörg Steinert und Chefredakteur Karl Mührl von der Bergerdorfer Zeitung wissen: Brigitte A. soll beim Trampen Opfer eines Sexualstraftäters geworden sein. Übelst zugerichtet, offenbar durch Schläge mit einem harten Gegenstand und mutmaßlich vergewaltigt, wird sie am Hamwarder Sportplatz gefunden. A. erliegt am 23. Dezember, einen Tag nach ihrem Auffinden, ihren lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus.