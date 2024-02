Hamburg. Nur sieben Jahre nach Bergedorfs Durchbruchstraße: 1965 greifen sich die Stadtplaner den Nachbarort. Und Körber erobert das Schloss.

Großstadt-Träume bestimmen Bergedorfs Politik im Jahr 1965: „Neuordnung des Lohbrügger Ortskerns“ titelt die Bergedorfer Zeitung am 23. Januar. Es ist der Auftakt zur Zerstörung von gewachsener Kleinstadt-Idylle in Lohbrügge im Namen der selbstverliebten Stadtplanung der 60er-Jahre. Wer heute auf das Umfeld von Bahnhof, Alter Holstenstraße und Wochenmarktfläche schaut, kann nachvollziehen, wovor erste Kritiker schon damals, am 19. Oktober, in der bz warnten: „Wird das Lohbrügger Kerngebiet veröden?“