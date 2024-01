Hamburg. In der ehemaligen Schlachterei Stöck gibt es nun montags bis freitags einen „Kaffeeklatsch by Kapara“. Was Gäste dort erwartet.

Hummus, Pita oder Falafel: Um sich solch typisch israelische Köstlichkeiten schmecken zu lassen, bedarf es längst nicht mehr einer Reise nach Tel Aviv oder Jerusalem. In Hamburg haben mittlerweile einige Restaurants die Spezialitäten aus dem Nahen Osten auf der Speisekarte. Eins davon ist ab Donnerstag, 1. Februar, in den Marschlanden zu finden: Am Billwerder Billdeich 36a gibt es dann immer montags bis freitags, 7 bis 15 Uhr, den „Kaffeeklatsch by Kapara“.