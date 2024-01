Hamburg. Das Hallenbad ist 1964 noch nicht ganz fertig, da gibt es bereits weitere Pläne. Für Aufregung sorgt hingegen eine andere Immobilie.

Geschichte wiederholt sich immer zweimal, schrieb einst der Philosoph Georg Friedrich Wilhelm Hegel. Und wer genau 60 Jahre zurückschaut, in die Zeitungsberichte des Jahres 1964, der entdeckt zumindest Parallelen zur Gegenwart. Brüdervölker bekämpfen sich auch damals, wenngleich nicht in der Ukraine, sondern im blutigen Zypernkonflikt. Der Kalte Krieg schafft ein unsicheres Lebensgefühl, Westen und Osten stehen sich misstrauisch gegenüber, drohen sich auch atomar. Und selbst im kleinen, lokalen Bereich ist in Bergedorf manch ein Aufreger damals wie heute nur allzu aktuell: Arbeitskräfte und auch Lehrer fehlen, Wohnungsbau und Parkplatznot sind große Themen – das Wirtschaftswunder hat nicht nur Sonnenseiten.