Hamburg. Eine musikalische Weihnachtsgeschichte bringen die „Sing’n Dance Kids & Teens“ der Musikschule Horneburg am Sonnabend, 16. Dezember, in die Altengammer Kirche St. Nicolai. Unter Leitung von Nadine Sieben und Petra Hansen wird das Stück „Himmelskinder Weihnacht“ aus der Feder von Wolfram Eicke und Dieter Faber erzählt.

Die Geschichte spielt kurz vor Weihnachten: Die beiden jungen Engel Suta und Gihon dürfen zum Fest zum ersten Mal den weiten Weg vom Himmel bis zur Erde hinunterfliegen, um den Weihnachtssegen zu den Menschen zu bringen. Aufgeregt fliegen sie durch den Abendhimmel, prallen vor lauter Übermut zusammen und stürzen auf die Erde hinab.

Kindermusical „Himmelskinder Weihnacht“ in der Altengammer Kirche

Wie sie mit der Müllabfuhr auf dem Weihnachtsmarkt landen, was sie dort erleben und wie die Geschichte zu Ende geht, erfahren Zuschauerinnen und Zuschauer von 17 Uhr an im Gotteshaus an der Kirchenstegel. Das Team um Nadine Sieben freut sich sehr darauf, nach 2019 wieder in Altengamme zu Gast zu sein, betont Julian Maria Sieben vom Musikinstitut Nadine Sieben. Über einen Freund hätten sie vor einigen Jahren die „wunderschöne Kirche“ kennengelernt und fühlen sich längst verbunden mit dem Vierländer Dorf und Pastor Martin Waltsgott, sagt Julian Maria Sieben.

Das Stück, das mit Gesang und Erzählung gestaltet wird, dauert etwa eine Stunde und eigne sich für die ganze Familie von Jung bis Alt. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.