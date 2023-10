So war die Feuerwehr anno dazumal unterwegs - und auch aktuell beim großen Festumzug zu Erntedank in Kirchwerder.

Bunter Festumzug So schön ist das große Erntedankfest in Kirchwerder

Kirchwerder. Was für ein Fest: Zehntausende Menschen verfolgen am Sonntag, 1. Oktober, vom Straßenrand aus den großen Umzug durch Kirchwerder. Sie erfreuen sich an Dutzenden festlich geschmückter Erntewagen, die vom Norderquerweg nahe der Kirche St. Severini zu Kirchwerder bis zum Zollenspieker Hauptdeich rollen. Dort, auf dem benachbarten Festplatz zwischen Auf dem Sülzbrack und Elbdeich, wurde bereits am Vorabend kräftig gefeiert.

Beginn des Erntedankfestes war bereits am Sonnabend mit einer Schlagernacht in einem großen Zelt auf der Festwiese. Am Erntedank-Sonntag gab es vormittags einen Gottesdienst in der Kirche St. Severini zu Kirchwerder (Kirchenheerweg), bevor sich die Umzugsteilnehmer auf dem nahe gelegenen Norderquerweg versammelten. Der lange Festumzug setzte sich dann gegen 13.30 Uhr in Bewegung und passiert wenige Minuten später die Kirche, in deren Bereich sich besonders viele Zuschauer versammelt hatten.

Zehntausende am Straßenrand: So schön war das Erntedankfest in Kirchwerder

Die Teilnehmer marschierten und rollten über Kirchenheerweg und Kirchwerder Elbdeich bis zur Festwiese – insgesamt gut drei Kilometer. Ihre Die Festwagen und Zugmaschinen parkten sie am Kirchwerder Elbdeich und am Zollenspieker Hauptdeich, wo sie von vielen Besuchern noch einmal ausgiebig bewundert wurden.

Auf dem Festplatz gab es zum ersten Mal auch einen Markt, auf dem diverse Institutionen ihre Produkte präsentierten. Unter anderem wurden Agrarprodukte aus der Region angeboten – etwa Blumen, Gemüse und Mehl. An Infoständen konnten sich Interessierte über Projekte wie „Hamburg blüht“ und über moderne Milchviehhaltung informieren.

Buntes Bühnenprogramm auch am Sonntagnachmittag

Nach den Begrüßungsreden gab es am Sonntagnachmittag – bei freiem Eintritt – auf dem Platz und im Festzelt ein buntes Bühnenprogramm. Viele Besucher kauften für 2 Euro Ansteckbuttons, um auf diese Weise das kostenintensive Fest zu unterstützen.

GVM bringt Erntedank in die Hamburger Innenstadt

Organisiert wurde das zweitägige Spektakel, das zu den größten Volksfesten in Norddeutschland zählt, vom Förderverein Erntedankfest. Die Gemeinschaft Vier- und Marschlande (GVM), die die Erntemajestäten stellt, bringt das Erntedankfest zum Wochenanfang in die Hamburger City: Am Montag, 2. Oktober, und Dienstag, 3. Oktober, ist der Verein mit einem Infostand und einem festlich dekorierten Erntewagen auf der Reesendammbrücke in der Innenstadt (nahe dem Hamburger Rathaus) beim Fest zum Tag der Deutschen Einheit vertreten. Die Vereinsmitglieder machen Werbung für den Bezirk Bergedorf. Am 3. Oktober werden sie von den vier Erntemajestäten Ida Garbers, Denise Donath, Anna Bornhöft (Erntekönigin) und Miriam Spreckels verstärkt, am Montag nur von Ida Garbers.