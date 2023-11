Jeder Zettel am Wunschbaum ist Hoffnung auf Weihnachtsfreude

Curslack. In der Haspa-Filiale am Curslacker Deich 175 können von Montag, 27. November, an Wunschzettel von einem hölzernen Weihnachtsbaum gepflückt werden. Denn dann startet die Spendenaktion „Wunschbaum“, bei der Wünsche von Kindern aus den Vier- und Marschlanden erfüllt werden, die sonst nicht so viele Geschenke bekommen. Der Förderkreis des Hamburger Landfrauenverbands und die Haspa Curslack initiieren die Aktion zum dritten Mal gemeinsam.

In den vergangenen beiden Jahren wurden so stets die Wünsche von etwa 100 Mädchen und Jungen erfüllt. Wünsche wie eine Babypuppe, ein Malbuch, Gummistiefel oder einfach eine kleine Überraschung sind in diesem Jahr auf den Zetteln notiert. Und die Vier- und Marschländer könnten es kaum erwarten, auch in diesem Jahr wieder Wünsche zu erfüllen, weiß Corinna Mönke. Diverse Kundinnen und Kunden hätten in den vergangenen Wochen bereits nachgefragt, wann es wieder losgeht, berichtet die stellvertretende Filialleiterin.

Jeder Zettel am Wunschbaum kann ein Kind glücklich machen

Die Organisatorinnen sind daher auch ein wenig enttäuscht, dass nicht noch mehr Zettel von Kitas oder Schulen aus dem Landgebiet abgegeben worden sind. „Es hätten noch viel mehr Wünsche erfüllt werden können“, ist Corinna Mönke ebenso überzeugt wie Bärbel Roloff und Irmtraud Bertram, Vorsitzende des Landfrauen-Förderkreises. Denn die Vier- und Marschländer würden gern etwas für die Kinder in der Region tun, häufig wurde in den vergangenen beiden Jahren sogar nicht nur der erste Wunsch erfüllt, der auf dem Zettel notiert war, sondern auch noch der alternative Wunsch, weiß Corinna Mönke.

Die kleinen Geschenke kosten in der Regel zwischen 15 und 20 Euro. Hübsch eingepackt werden die Präsente bis zum 15. Dezember in der Haspa-Filiale abgegeben. Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, bekommen die Kinder ihre Geschenke überreicht.