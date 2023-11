Kleine und große Sportler zeigen bei Turnschau ihr Können

SCVM-Sportler ernten in der Turnhalle am Sporthallenweg viel Applaus. Wer zum Gelingen des turbulenten Spektakels beitrug.

Fünfhausen. Der Sportclub Vier- und Marschlande lud zur alljährlichen Turnschau – und zahlreiche Sportbegeisterte füllten die Dreifeldhalle am Sporthallenweg/Durchdeich in Fünfhausen mit fröhlichem Gelächter und erwartungsvoller Spannung. Eltern und Großeltern, Freunde und Geschwister wollten schauen, was im vergangenen Jahr erlernt und eingeübt wurde.

Melanie Ahuis, Abteilungsleiterin Turnen, wies gleich bei der Begrüßung auf einen runden Geburtstag hin: „1993 hat Jürgen Timmann die erste Aufführung mit dem Namen Turnschau initiiert. Die 66 Jahre zuvor hieß diese Show ‚Deutscher Abend‘ und wurde im Gasthof Reimers begangen.“ Melanie Ahuis betonte: „Sport im SCVM, das bedeutet Zusammenhalt, Freude, gesunder Ehrgeiz und gegenseitige Unterstützung, dies insbesondere auch in der Turnabteilung.“ Anja Wulff, verantwortlich an der Vor- und Nachbereitung der Turnschau beteiligt, berichtete: „Wir sind etwa 60 Helfer, die von Freitagnachmittag bis Sonnabend in der Nacht aktiv sind, um diese Schau gelingen zu lassen.“

Bei der Turnschau des SCVM zeigen kleine und große Sportler ihr Können

Und gelungen war die Schau: Die Turner aller Altersklassen zeigten ein großes Leistungsspektrum – mit viel Freude an der Bewegung und dem gemeinsamen Turnen. Das Rahmenprogramm dieser Leistungsschau präsentierten die Tänzer der Show-Gruppe, Bauchtänzerinnen, Einradfahrer, aber auch sportliche Einlagen mit Zumba und ein Auftritt der Cheerleader. Zauberhaft wirkte der Auftakt mit der Einradgruppe um Anja Wulff, die in wundervollen Kostümen des Musicals „Eiskönigin“ auftrat.

Fantastische Körperspannung und ein beeindruckender Sprung einer jungen Sportlerin.

Das Showprojekt „Swivels“ mit Sportlern im Alter zwischen sieben und 25 Jahren beeindruckte durch perfekte Choreografie aus waghalsigen Trampolinsprüngen bis unter die Decke der Turnhalle – mit fantastischer Körperspannung. Verantwortlich für die Gruppe, die sich erst vor einem Jahr neu formiert hatte, sind Anna Lena Nieren, Heike Nieren und Finja Putfarcken. Auch die ganz kleinen Kinder (bis drei Jahre) turnten an dem Nachmittag ebenso fleißig wie die kleinen Nachwuchssportler unter Leitung von Melanie Ahuis im Alter von acht und neun Jahren.

Besondere Momente für das Familienalbum festgehalten

Alle Sportler wurden mit viel Applaus bedacht, viele klickende Kameras und Handys hielten besondere Momente für das Familienalbum fest. Trotz des Lampenfiebers ging kaum eine Übung daneben. Moderatorin Julia Pien führte locker und fröhlich durch den Nachmittag und Abend, denn die Turnschau wurde wegen des großen Besucherandrangs gleich zweimal an einem Tag dargeboten.

Hoch konzentriert zeigen die Kleinen ihre Balancekünste.

