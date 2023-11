Bäderland: Dienstags geschlossen? Bille-Bad ändert Öffnungszeiten

Bergedorf. Einfach die Schwimmsachen einpacken und losziehen: Diese Unbeschwertheit gehört bei den Gästen der Bäderland der Vergangenheit an. Seit gut einem Jahr empfiehlt es sich, vorher die Öffnungszeiten der Bäder zu checken. Denn im November 2022 hatte die Bäderland GmbH wegen erheblichen Personalmangels die Notbremse gezogen und in einem Großteil ihrer Hamburger Bäder zwei Ruhetage pro Woche eingeführt. Auch das Bille-Bad am Reetwerder in Bergedorf war fortan montags und dienstags geschlossen.

Nun hat der Betreiber gute Nachrichten: Bereits seit Anfang November ist das Bille-Bad dienstags wieder offen. An anderen Hamburger Standorten bleibt es hingegen bei den zwei Ruhetagen, etwa im Parkbad in Volksdorf sowie im Süderelbe. Beide werden laut Homepage weiterhin montags und dienstags geschlossen bleiben.

Das Bille-Bad in Bergedorf hat künftig wieder dienstags geöffnet

Die Schließtage waren damals extra auf die auslastungsschwachen Tage gelegt worden. Nun hofft die Bäderland, dass die Bergedorfer Kunden das seit Anfang November erweiterte Angebot auch nutzen und dienstags wieder ins Bille-Bad kommen. Denn bislang habe sich das noch nicht wirklich herumgesprochen, so Sprecher Michael Dietel.

Die Personalsituation hat sich laut Dietel inzwischen etwas entspannt. Direkt nach Corona hatte die Bäderland GmbH mit großen Personallücken zu kämpfen. Denn während der Kurzarbeit hatte es zugleich eine natürliche Fluktuation etwa durch Renteneintritt gegeben. Gleichzeitig durfte Bäderland „die Stellen aber nicht neu besetzen“. Nach den Lockdowns wollten dann „alle Badbetreiber und Freizeitanbieter ihre Stellen wieder auffüllen, der Arbeitsmarkt war leer“. Dann kam noch eine hohe Krankenquote hinzu. Deshalb wurden schließlich traditionell weniger besuchte Tage für die allgemeine Laufkundschaft geschlossen. Schwimmclub, Schwimmenlernen, Schulschwimmen, Kurse und Vereinssport fanden und finden aber auch an diesen Ruhetagen ungehindert statt. In Bergedorf ist das immer montags.

Die Bemühungen der Bäderland, neues Personal zu finden, waren inzwischen erfolgreich. Hier und da seien die Ruhetage schon reduziert worden, so Dietel, „das geschieht ausgewogen im Stadtgebiet“. Und nun eben auch in Bergedorf, zeitgleich mit dem Bad in Blankenese. Die Öffnungszeiten im Bille-Bad sind aktuell dienstags bis sonntags von 10 bis 22 Uhr. Montags ist nur für Schulen, Vereine und Kurse geöffnet.

