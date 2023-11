Comedypokal: In Lohbrügge wird bald richtig Quatsch gemacht

Hamburg. Auf die Lohbrügger und Bergedorfer wartet wieder eine ganz, ganz schwierige Aufgabe: Welchem Comedian sollen sie das Ticket für die nächste Runde geben? Darüber müssen Publikum und Jury im Januar in der Lola entscheiden: Denn das Kulturzentrum an der Lohbrügger Landstraße 8 ist wieder einer der Austragungsorte des ebenso beliebten wie amüsanten Hamburger Comedypokals. Der Wettbewerb wird, nach einjähriger Schaffenspause, vom 26. bis zum 30. Januar an mehreren Spielorten ausgetragen.

Der Vorverkauf startet jetzt, genauer am 15. November. Es gibt verschiedene Tickets zur Auswahl: Bei der Hauptrunde treten in zehn Hamburger Spielstätten je zwei Comedians gegeneinander an. Die Sieger schaffen es ins Halbfinale, bei dem sich in fünf Kulturzentren wiederum zwei Künstler gegenüberstehen – auch hier ist die Lola ein Austragungsort. Und nach einem „2. Chance“-Abend für Ausgeschiedene ist dann das Finale im Schmidts Tivoli an der Reihe.

In Lohbrügge wetteifern am Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, die Comedians Marie Diot und Andre Kramer um die Lacher des Publikums. Marie Diot ist Liedermacherin mit eigenwilliger Frisur und macht nach eigener Beschreibung „Musik und Quatsch“. Ihre Konzerte bestehen aus „verqueren, komischen Ansagen und Liedern, die charmant und direkt, mit Wortwitz und Ironie Geschichten von Dingen erzählen, die so im Leben passieren“. Mal melancholisch, mal lustig, immer optimistisch ist sie auf der Suche nach den richtigen Worten und der besten Melodie, mit dem Wunsch, jemanden zu berühren.

Andre Kramer ist wohl eher das Kontrastprogramm. Er lebt im Herzen von St. Pauli und macht Comedy, die zum Kiez passt: rasante Pointen wie ein Tanz an der Stange und Gags als permanenter Ritt auf der Gürtellinie. Häufig aber darunter. Und meistens sogar klug darunter. Seit Ende 2014 macht Andre Kramer bereits die Bühnen der Republik unsicher, gewann auf seinem Weg Preise und Auszeichnungen und ist seit 2018 mit seinem ersten Comedy-Soloprogramm „Zuckerbrot ist alle!“ unterwegs. Das Programm beantwortet alle offenen Fragen, die man zur Welt des BDSM, der Kinky Parties und der Swingerclubs noch hat.

Die Tickets für die Hauptrunde kosten 15 Euro (Abendkasse und Vorverkauf), die Halbfinals 16 Euro, der 2.-Chance-Abend 18 und das Finale 19 Euro. Beim Finale am Montag, 29. Januar, erhält der Sieger dann die begehrte Trophäe, den flauschigen Frottee-Pokal. Neu ist dieses Mal zudem eine „Nacht der Sieger*innen“, eine Galavorstellung, in der die drei Erstplatzierten und der/die Publikumspreisträger*in ein fulminantes Best-of-Programm abfeiern. Auf der Bühne von Alma Hoppes Lustspielhaus wird am Dienstag, 30. Januar, noch einmal die Kraft des Humors in all seinen Farben gefeiert.

Alle Informationen zum Programm finden sich unter www.hamburgercomedypokal.de. Die Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen und in den Kulturzentren.