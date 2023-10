Martinsmarkt: Bergedorfer feiern den Herbst in der Innenstadt

Bergedorf. Der tierische Star kommt zum Schluss. 27 Jahre hat Wallach Jego auf dem Buckel. Sein eigentliches Zuhause ist der Erlebnisbauernhof Burmester am Moorfleeter Deich. Er wird einen viel beachteten Auftritt beim Laternenumzug zwischen Mohnhof und Alter Holstenstraße zum Abschluss des Martinsmarkts 2023 haben. Der Martinsmarkt ist gleichbedeutend mit dem letzten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres am Wochenende 4. und 5. November 2023.

Ramona Burmester wird die Ehre zuteil, am Sonntagnachmittag um 17 Uhr als St. Martin den Laternenumzug auf Jego anzuführen. Respektvoll sagt sie: „Im Dunkeln und in der Stadt, dazu das Kindergejuchze, das macht man ja sonst nicht.“ Bei Jego ist Burmester aber zuversichtlich, dass er mit dieser außergewöhnlichen Situation gut umgehen wird. Das Pferd kenne bereits von früher das Getöse mit Spielmannszügen und Co.

Verkaufsoffener Sonntag: Martinsmarkt in der Bergedorfer Innenstadt

Traditionell stark besucht ist stets auch der Martinsmarkt (Sonnabend und Sonntag, 11 bis 17 Uhr) in den Räumen des Gemeindehauses der St. Petri und Pauli Kirche, dem sogenannten Petri-und-Pauli-Laden. Dort werden von einem ehrenamtlichen Verkaufsteam Sachspenden der Gemeinde angeboten – Antiquitäten, Bücher, Kleider, Spielzeug, Dekoratives, der hauseigene Adventskalender und vieles mehr. Endlich ist auch wieder die hauseigene Cafeteria geöffnet, die gern Kuchenspenden entgegennimmt. „Der Erlös aus dem Martinsmarkt-Wochenende geht an das kirchliche Projekt ,Offene Kirche‘ und das soziale Projekt ,Andocken‘“, weiß die Martinsmarkt-Koordinatorin Melanie Winkelmann. „Bei ,Andocken‘ werden Schwangere ohne Krankenversicherung behandelt.“

Vor St. Petri und Pauli, zwischen Sachsentor und Alter Holstenstraße, erwartet die Besucher Marktstimmung (sonnabends 10 bis 18 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr) mit Wärmendem für die Füße, für den Körper, für die Seele und natürlich den Gaumen. Im CCB Bergedorf wird bei der Sonntagöffnung (13 bis 18 Uhr wie alle Geschäfte in der Fußgängerzone) gleich noch der 50. Geburtstag des Shoppingcenters gefeiert.

Die Suche führte bis zum Spielmannszug der Bevenser Gilde

Dort gibt es unter anderem eine groß angelegte Casino-Gala mit vielen Gewinnen. Veronika Vogelsang, Organisatorin des Martinsmarkts im Auftrag der Wirtschaftlichen Vereinigung WSB: „Schon vorab kann man in vielen Geschäften CCB-Dollar-Gutscheine sammeln.“ Hauptpreis ist übrigens eine Reise ins Spieler-El-Dorado Las Vegas im Wert von 5000 Euro. Auch der Marktkauf-Center an der Alten Holstenstraße macht beim Shoppingvergnügen mit.

Was alles nach souveräner Vorarbeit für den Martinsmarkt klingt, war in einem Punkt für Organisatorin Vogelsang noch nie so mühsam: „Es war schwierig, einen Spielmannszug zu bekommen“, sagt die PR-Expertin. Die sich in der einstigen Hochburg des launigen Festumzugs in den Vier- und Marschlanden nur Absagen einholte, weil die Gruppen bereits ausgebucht waren.

Auch bei der TSG Bergedorf gab es leider keine positive Antwort, dort liegt der Spielmannszug vorerst auf Eis. Vogelsang wurde schließlich bei der Bevenser Gilde fündig. Die begleitet Ramona Burmester und die Laternenläufer auf Jego ab Sachsentor 58 bis hinauf zum Marktkauf.