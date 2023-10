Polizei Hamburg: Rennradfahrer verunglückt auf dem Neuengammer Hauptdeich tödlich

Auf dem Neuengammer Hauptdeich kämpfen die Einsatzkräfte um das Leben des Rennradfahrers, der in einen am Fahrbahnrand geparkten Suzuki frontal krachte – vergeblich.

Neuengamme. Ein Hobby-Rennradfahrer ist am Dienstagnachmittag auf dem Neuengammer Hauptdeichtödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen des Lagedienstes der Polizei Hamburg und Aussagen von Zeugen soll der Sportler ungebremst auf einen am Fahrbahnrand korrekt geparkten Suzuki aufgefahren sein. Dabei verletzte sich der Mann, der um die 30 Jahre alt sein soll, so schwer, dass er noch am Unfallort verstarb.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.50 Uhr. Der männliche Radsportler verunglückte in Fahrtrichtung Altengamme etwa 500 Meter vor der Abzweigung in den Neuengammer Hausdeich auf einem Streckenabschnitt direkt an der Elbe. Vermutlich geschah dies, weil er den Kopf beim Fahren für eine bessere aerodynamische Haltung tief über den Lenker gesenkt hatte und nicht weit genug voraus auf die Straße schaute.

Polizei Hamburg: Rennradfahrer stirbt bei Unfall auf dem Hauptdeich

So hatte er keine Möglichkeit mehr gehabt, das Auffahren auf den geparkten Pkw zu vermeiden, fuhr mit hohem Tempo und nahezu ungebremst ins Heck des dunklen Autos. Dieser Unfallhergang sei sehr wahrscheinlich anzunehmen, hieß es seitens der Polizei, die zunächst keine näheren Angaben zur Identität des Unfalltoten machen konnte.

Bei einem schweren Unfall am Neuengammer Hauptdeich ist am Nachmittag eine Person ums Leben gekommen.

Foto: Christoph Leimig

Bei der Kollision mit dem geparkten Suzuki erlitt der Mann offenbar so schwere Hals- und Kopfverletzungen, dass auch längere Reanimationsversuche der Notärzte vor Ort erfolglos blieben. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass der Mann an einer Verletzung der Halsschlagader sowie aufgrund mehrerer Genickbrüche starb.

Dabei wurde, wie ein Sprecher des Feuerwehr weiter mitteilte, alles versucht, zunächst sogar eine sogenannte Telefon-Reanimation von einem Ersthelfer eingeleitet. Dabei bekommt der Lebensretter über das auf lauf gestellte Telefon konkrete Anweisungen, bis Notarzt und weitere Rettungskräfte am Unfallort eintreffen. Doch auch dies war leider vergeblich.

Tödlicher Unfall in Hamburg-Neuengamme: Suzuki-Fahrer steht unter Schock

Der Kleinwagen am Straßenrand soll zu zwei Anglern gehören. Der Fahrer des in den tödlichen Unfall verwickelten Fahrzeugs erlitt einen Schock und musste vor Ort von Rettungsteams versorgt werden.

Die Deich- und Landstraßen der Landgebiets im Bezirk Bergedorf gelten als viel genutzte Trainingsstrecke für Rad- und Triathlonsportler. Leider kam es in diesem Jahr bereits zu mehreren tragischen Unfällen, einer davon tödlich: Während des Ironman Hamburg am 5. Juni war ein Fahrer eines Begleitmotorrads in Ochsenwerder mit einem Radfahrer zusammengestoßen.

Der Motorradfahrer starb, der Triathlet erlitt schwere Verletzungen. Zwei Tage nach dem Wettkampf krachte ein Rennradfahrer (27) auf dem Spadenländer Hauptdeich in das Heck eines Transporters, verletzte sich mehrfach schwer im Gesicht. Der Transporterfahrer hatte verkehrsbedingt bremsen müssen, der Sportler dies zu spät bemerkt.