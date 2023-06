Oortkatensee: 26. Vierlanden-Triathlon wird eine heiße Angelegenheit

873 Sportlerinnen und Sportler haben für die Traditionsveranstaltung gemeldet. Wann es am Oortkatensee besonders voll wird.

Kirchwerder. Es wird heiß für die 873 Sportlerinnen und Sportler, die am Sonntag, 18. Juni, beim 26. Vierlanden-Triathlon an den Start gehen werden. Bis zu 28 Grad sind angesagt, da heißt es sich seine Kräfte gut einzuteilen. Der Zulauf zu der Traditionsveranstaltung ist spürbar gestiegen. Bei der Premiere nach der Corona-Pandemie 2022 waren 812 Aktive am Start.

Von der Vor-Corona-Zeit, als teilweise über 1300 Teilnehmer am Oortkatensee an ihre Grenzen gingen, ist der Vierlanden-Triathlon jedoch noch weit entfernt. Aber das ist Organisator Klaus-Dieter Stein ganz recht. „Ich habe bereits im vergangenen Jahr gesagt, bei 1000 Startern ist Schluss. Das sage ich auch in diesem Jahr.“ Immer schwerer werde es beispielsweise, Jahr für Jahr genügend Helfer zu finden.

Oortkatensee: Es gibt Startplätze für den Ironman zu gewinnen

Auch so ist der Vierlanden-Triathlon eine der größten Veranstaltungen in Norddeutschland. Los geht es am Sonntag früh morgens um 9 Uhr mit der Mitteldistanz (2000 Meter Schwimmen, 80 Kilometer Radfahren, 20 Kilometer Laufen). Für die Besten gibt es hier Startplätze für den Hamburger Ironman 2024 zu gewinnen, bei dem dann die doppelten Distanzen zu bewältigen sein werden.

Ab 10.45 Uhr wird es dann so richtig voll auf der Strecke, denn dann folgt der Jedermann-Wettbewerb (500/20/5), mit 323 Aktiven das meistgebuchte Event. Um 11.30 Uhr schließen sich die Wettkämpfe über die Olympische Distanz (1500/40/10) an, bevor Regionalliga und Landesliga traditionell den Abschluss bilden.