Bergedorfer Bautage mit neuem Termin und kreativem Konzept

Bergedorf. Die Bergedorfer Bautage sind zurück! Mit einem neuen Konzept und etwas früher im Jahreskalender als sonst. Schon ab Montag, 2. Oktober, beginnt die Anmeldefrist für die weit über Bergedorf hinaus bekannte Fachmesse für das Handwerk, die am Wochenende 24. und 25. Februar 2024 auf dem Frascatiplatz zum 20. Mal aufgebaut wird. Allerdings: Die Bautage kehren nach 2019 nur dann als Präsenzmesse zurück, wenn sich eine gewisse Ausstelleranzahl findet.

Die neue Idee: Das Bergedorfer Handwerk wird sich einerseits als „starke Einheit“ in einem Zelt am Gemeinschaftsstand präsentieren und möchte die interdisziplinäre Verzahnung aller Anbieter unterstreichen. Und das geht wiederum über ein Besucher-Leistsystem, eine Art Spielplan, den jeder Besucher mit einem Bauprojekt oder einer Frage an die Hand bekommt und der optisch an Klassiker wie Monopoly oder Spiel des Lebens erinnert. Fadi Abu von der Bergedorfer Werbeagentur „Die Creativen“ erklärt: „Darauf stehen Fragen, die den persönlichen, chronologischen Weg von Stand zu Stand vorgeben. Dadurch und durch Fragen auf dem Spielplan sehen die Besucher, wohin sie als nächstes müssen.“ Egal, ob die gesuchten Themen Sanierung, Neu-, Umbau oder gar Immobilienkauf sein mögen – für jeden findet sich ein individueller Weg durch die starke Bergedorfer Handwerks-Community.

Bautage 2024 kommen mit einem Konzept, das an ein Spiel erinnert

Ein Beispiel: Bei wem es in der Wohnung Probleme mit elektrischen Leitungen gibt, der besucht die „Elektro-Allee“ mit Fachleuten, die sich mit Fragen rund um das Thema auskennen. Wer das nicht braucht, springt drei Felder vor – zum Fassaden-Platz. Die Veranstalter nennen das das „Handwerker Know-how-Poly“. Das Ganze wird durch Symbole auf dem Spielplan und den Ständen der Aussteller visuell unterstützt. Idealerweise sollen alle Gewerke, die zu einem Projekt gehören, nacheinander abgelaufen werden.

Das an das Monopoly-Spiel erinnernde Setting der Bautage 2024 stammt aus den Reihen des Bergedorfer Handwerks, das neben der Agentur „Die Creativen“ und der Bergedorfer Zeitung als Medienpartner federführend in der Organisation und Vermarktung dieser Messe ist. Die Idee zu dem Spielplan hatte Stefan Bruns von der Bergedorfer Zimmerei und Tischlerei Wilhelm Bruns GmbH..

Hoher Bedarf an Beratung wegen Heizungsumbau und Zinswende

Einer, der vom Gelingen der 20. Ausgabe der Bergedorfer Bautage auf dem „Fras“ überzeugt ist und den guten Zusammenhalt in der Berufssparte kennt, ist Christian Hamburg. Bergedorfs Bezirkshandwerksmeister meint: „Die Vorzeichen für die Bautage am 24. und 25. Februar 2024 stehen meiner Meinung nach ganz gut. Es herrscht aktuell ein erhöhter Informationsbedarf bei möglichen Besuchern, allein schon aufgrund der Themen Heizungsumbau oder Zinswende.“

Ab 2. Oktober werden jede Menge Einladungen unter anderem an 150 Bergedorfer Handwerksbetriebe versandt, die bereits einen Stand bei den Bautagen hatten. Ins Blickfeld sollen 2024 auch neue Aussteller von Küchen, Inneneinrichtung oder Elektromobilität geraten, um jede Komponente des Slogans „Ihre Messe für Bauen, Wohnen und Leben“ noch breiter abbilden zu können. Weitere Schwerpunkte sind Kundenkontakt und -gewinnung sowie die Generierung von möglichen Azubis und überhaupt Fachpersonal.

Mindestens 80 Aussteller sollten dabei sein

Die Zielmarke, die bis zum Anmeldeschluss am 3. November vorgegeben ist, lautet mindestens 80 Aussteller. Das höre sich zwar viel an, weiß Christian Hamburg, es dürfe aber nicht vergessen werden, dass manchmal in der Vergangenheit gleich 20 Betriebe beispielsweise aus den Bereichen Sanitär oder Elektro gebündelt an einem Stand standen. „Bergedorfer Bautage mit 50 Ausstellern sind nicht die Bergedorfer Bautage“, lautet die glasklare Ansage von Bezirkshandwerksmeister Hamburg, der ferner glaubt, dass der etwas frühere Termin im Jahr von Vorteil ist. Da hätten die Firmen vor den sehr geschäftigen Sommermonaten noch Zeit für Messen.

Alle Infos und auch das Anmeldeformular finden sich auf bergedorfer-bautage.com, telefonisch unter 040/720 06 60 oder per E-Mail an abu@diecreativen.de