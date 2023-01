Bergedorfer Bautage fallen aus – das sind die Gründe

Bergedorf. Nach drei Jahren Coronapause sollte es nun endlich wieder losgehen. Doch auch 2023 wird es keine Bergedorfer Bautage auf dem Frascatiplatz geben: Die für den März geplante Messe muss ausfallen. Trotz verlängerter Anmeldefrist hätten sich zu wenige Betriebe angemeldet, informiert Fadi Abu, Projektleiter bei der Werbe- und Eventagentur „Die Creativen“. Sie organisiert seit 2019 die Messe gemeinsam mit der Handwerkskammer und der Bergedorfer Zeitung.

„Diese Absage ist uns nicht leicht gefallen“, sagt Fadi Abu. Doch die Pandemie und die momentane wirtschaftliche Lage hätten offenbar zu starke Spuren bei den Firmen hinterlassen: Hauptgründe der Absagen durch die Betriebe seien Zeit- und Personalmangel sowie das fehlende Budget gewesen, so der Organisator. Ohne eine genügend hohe Anzahl an qualitativ guten Ausstellern sei es aber nicht möglich, eine Messe zu veranstalten, die in Qualität und Quantität dem Anspruch gerecht werde.

Bergedorfer Bautage: 2024 soll es einen neuen Anlauf geben

2024 soll aber ein neuer Anlauf gewagt werden. „Die Bergedorfer Bautage aufgrund der derzeitigen Umstände nun komplett einzustampfen, wäre nicht richtig. Dafür ist die Messe sowohl für die Gesamtregion Bergedorf als auch für das Bergedorfer Handwerk zu wichtig“, so Klaus Schulz, Geschäftsführer der „Creativen“. „Deshalb blicken wir optimistisch in Richtung 2024.“

Zunächst soll es eine Alternative geben: Die Aussteller bekommen erneut die Möglichkeit, sich digital auf der Website der Bergedorfer Bautage zu präsentieren – und zwar ganzjährig. Sie können dort ihr individuelles Unternehmensporträt zeigen und Infos zum Download, Produktkataloge und mehr anbieten. Auch auf den beiden Social-Media-Kanälen der Bergedorfer Bautage sind diese Infos präsent. Wer daran Interesse hat, erhält das entsprechende Anmeldeformular unter Telefon 040-720 06 60 oder per Mail an abu@diecreativen.de.