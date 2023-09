Förderverein Erntedankfest organisiert Volksfest. Am 30. September gibt es eine Schlagernacht, am 1. Oktober einen großen Festumzug.

Umzug in Vierlanden Zehntausende freuen sich auf Erntedank in Kirchwerder

Kirchwerder. Das Erntedankfest in Kirchwerder zählt zu den größten Volksfesten in Norddeutschland. Den großen Festumzug durch Kirchwerder haben in den vergangenen Jahren jeweils Zehntausende Menschen vom Straßenrand aus verfolgt. Im vergangenen Jahr waren es nach Schätzungen von Polizei und Organisatoren 60.000. Am Sonntag, 1. Oktober, werden wieder Dutzende festlich geschmückter Wagen durch die Straßen rollen.

Beginn des Erntedankfestes ist bereits am Sonnabend, 30. September, 20 Uhr, mit einer Schlagernacht auf der Festwiese am Zollenspieker Hauptdeich, zwischen Auf dem Sülzbrack und Elbdeich. Im Festzelt sind Die JunX und Saskia Leppin sowie ein Discjockey zu erleben. Karten gibt es für 20 Euro an der Abendkasse. Im Vorverkauf sind sie für 18 Euro unter anderem im Vierländer Markt am Neuengammer Hausdeich 215 erhältlich.

In Kirchwerder wird Erntedank ganz groß gefeiert

Wer bis in die frühen Morgenstunden im Festzelt unterwegs ist, der sollte sich am nächsten Morgen einen starken Kaffee gönnen: Am Erntedank-Sonntag gibt es um 10.30 Uhr einen Gottesdienst in der Kirche St. Severini zu Kirchwerder (Kirchenheerweg). Der lange Festumzug stellt sich am Norderquerweg auf, startet dort gegen 13.30 Uhr und passiert wenige Minuten später die Kirche, in deren Bereich sich erfahrungsgemäß besonders viele Zuschauer versammeln. Die Teilnehmer marschieren über Kirchenheerweg und Kirchwerder Elbdeich bis zur Festwiese.

Zu dem Ernteumzug durch Kirchwerder – hier ein Bild von 2022 – werden wieder Zigtausende Besucher erwartet.

Foto: Lena Diekmann / BGZ/Diekmann

Normalerweise benötigt ein Fußgänger für die 3,1 Kilometer lange Strecke etwa 40 Minuten, doch der Umzug wird nur langsam vorankommen. Schließlich wird er immer mal wieder ins Stocken geraten, weil „Fußvolk“, etwa Sportler, die auf der Straße Kunststücke vorführen, von den von Treckern gezogenen Wagen abgehängt wird. Deshalb wird die Begrüßung durch Dr. Peter Tschentscher, Hamburgs Bürgermeister, nicht vor 15.15 Uhr sein. Die Festwagen und Zugmaschinen parken am Kirchwerder Elbdeich und am Zollenspieker Hauptdeich und können dort angeschaut werden.

Erstmals gibt es auch einen Markt

Auf dem Festplatz wird es zum ersten Mal auch einen Markt geben, auf dem diverse Vereine, Unternehmen und Institutionen ihre Produkte präsentieren. Unter anderem sollen Agrarprodukte aus der Region verkauft werden – etwa Blumen, Gemüse und Mehl. An Infoständen können sich Interessierte über Projekte wie „Hamburg blüht“ und über moderne Milchviehhaltung informieren.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

So war es 2022: Die Menschen haben Spaß beim großen Festumzug.

Foto: Lena Diekmann / BGZ/Diekmann

Der Förderverein Erntedankfest, der das gesamte Spektakel organisiert, lädt für Sonntagnachmittag (nach den Eröffnungsreden) zu einem bunten Bühnenprogramm auf dem Festplatz und im Zelt ein. Der Eintritt ist frei. Wer das Erntedankfest finanziell unterstützen möchte, kauft für 2 Euro einen Ansteckbutton.

Buslinie 124 wird verstärkt

Wer vom Bergedorfer Bahnhof aus nach Kirchwerder gelangen möchte, der kann die Buslinie 124 nutzen. Von der Haltestelle Auf dem Sülzbrack am Süderquerweg aus fahren Busse der Linie am 30. September die ganze Nacht über nach Bergedorf. Die Linie 120 Richtung Altengamme/Borghorst wird an der Haltestelle um 22.55 Uhr das letzte Mal bedient.

Auch interessant

Am 1. Oktober wird die Linie 124 zwischen 12 und 17 Uhr in beiden Fahrtrichtungen über den Kirchwerder Landweg umgeleitet. Die Linie wird außerdem verstärkt: Zwischen 12 Uhr und 14.15 Uhr werden vom Bahnhof Bergedorf aus zusätzliche Busse Richtung Schule Kirchwerder sowie zwischen Howe und Zollenspieker fahren. Nach dem Umzug fahren die Busse von der Haltestelle Schule Kirchwerde“ in Richtung Bahnhof Bergedorf ab.

GVM bringt Erntedank in die Innenstadt

Die Gemeinschaft Vier- und Marschlande (GVM), die die Erntemajestäten stellt, bringt das Erntedankfest zum Wochenanfang in die Hamburger City: Am Montag, 2. Oktober, und Dienstag, 3. Oktober, ist der Verein mit einem Infostand und einem festlich dekorierten Erntewagen auf der Reesendammbrücke in der Innenstadt (nahe dem Hamburger Rathaus) beim Fest zum Tag der Deutschen Einheit vertreten. Die Vereinsmitglieder machen Werbung für den Bezirk Bergedorf. Am 3. Oktober werden sie von den vier Erntemajestäten Ida Garbers, Denise Donath, Anna Bornhöft (Erntekönigin) und Miriam Spreckels verstärkt, am Montag nur von Ida Garbers.