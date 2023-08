Lebensmittel-Logistik: Nagel-Group verdoppelt Standort in Allermöhe

Lebensmittel-Logistik Nagel-Group am Standort Allermöhe bald doppelt so groß

Allermöhe. Ein mehr als 60 Millionen Euro teures Erweiterungs- und Modernisierungsprojekt ist am Dienstagvormittag an der Hans-Duncker-Straße im Gewerbegebiet Allermöhe gestartet. Die Nagel-Group, nach eigenen Angaben Deutschlands größter Lebensmittel-Logistiker, verdoppelt ihre Betriebsfläche auf mehr als 70.000 Quadratmeter. Neben dem Neubau eines Umschlaglagers und eines Trailer-Stellplatzes werden auch die Lagerkapazitäten modernisiert und erweitert. Dafür hatte das Unternehmen zuvor die benachbarte Fläche des Industriedienstleisters Bilfinger gekauft und eine bisherige Grünfläche von der Stadt Hamburg gepachtet.

Niederlassungsleiter Tobias Jardon zeigte sich vor den etwa 30 Gästen bei der Grundsteinlegung „glücklich, dass ich das Vorhaben von Anfang an begleitet habe“. Er selbst habe vor mehreren Jahren gemeinsam mit einem damaligen Bauleiter eine erste Skizze angefertigt, die in groben Züge noch Gültigkeit habe. Für Marion Nagel, Vorsitzende des Verwaltungsrats, begann derweil ein neues Kapitel der Nagel-Geschichte: „Hamburg war im Jahr 1959 die erste Nagel-Niederlassung neben dem Ursprungsort in Versmold. Hamburg ist noch heute unser drittgrößter Standort für Warenausgang und damit für uns weiterhin Tor zur Welt.“

Nagel-Group verdoppelt Standort im Gewerbegebiet Allermöhe

Carsten Taucke, Geschäftsführer aus Versmold, unterstrich die Bemühungen seines Hauses um nachhaltige Energiewirtschaft. „Auch bei diesem größten Projekt der Nagel Group-Modernisierung werden die Dächer mit Fotovoltaik ausgestattet.“ Taucke beschrieb den Gästen zudem die jüngste Initiative des Unternehmens, Kleinstsendungen per Elektro-Van oder gar per Lastenfahrrad zu befördern. André Pleines, Immobilien-Chef der Nagel-Group, zeigte sich erleichtert, dass die künftige Hamburger Niederlassung nun nicht mehr auf angemietete Hallen in der Allermöher Umgebung angewiesen sei, sondern mit 19.000 statt bisher 9000 Palettenplätzen dann alles gebündelt an einem Standort habe.

Nach Worten von Niederlassungsleiter Tobias Jardon soll das Vorhaben im Jahr 2026 vollendet sein. „Ob wir danach wirklich keinerlei Hallen mehr zusätzlich anmieten müssen, wird sich dann erst zeigen.“ Derzeit arbeiten bei ihm an der Hans-Duncker-Straße 240 Mitarbeiter, den zusätzlichen Personalbedarf nach der Erweiterung schätzt er auf 60 bis 100 Stellen.

110.000 Sendungen täglich erzielen einen Jahresumsatz von 2,2 Milliarden Euro

Das im Jahr 1935 im westfälischen Versmold von Kurt und Rudolf Nagel gegründete Unternehmen beschäftigt heute mehr als 11.000 Mitarbeiter an 130 Standorten in 30 Ländern. Rund 7000 Kühltransporter bedienen 1,7 Millionen Palettenstellplätze. Täglich 110.000 Sendungen erzielen einen Jahresumsatz von zuletzt 2,2 Milliarden Euro.

Die eigentliche Erfolgsgeschichte begann 1958, als die Firma Nagel mit dem Gütersloher Medienriesen Bertelsmann den ersten Großkunden gewann. Nach der ersten Niederlassung in Hamburg entstand 1969 die nächste Niederlassung in München. In den 1970er-Jahren folgten weitere Standorte in Berlin, Stuttgart, Bochum, Hilden, Frankfurt, Fürth, Hannover, Achim bei Bremen und Heddesheim.

Am Hauptsitz in Versmold wurde ein modernes Verwaltungsgebäude gebaut. 1984 trat Kurt Nagel, Sohn des Unternehmensgründers, in die Geschäftsführung ein, startete das europäische Geschäft und erschloss ab 1987 zunächst den niederländischen Markt. Mit der Gründung von Nagel Airfreight begann der Einstieg ins Luftfrachtgeschäft.

Mit der Wende ging es schlagartig voran

Nach der Wiedervereinigung beschleunigte sich der kontinuierliche Aufstieg noch einmal: 1990 wurde die erste Niederlassung in den neuen Bundesländern in der Nähe von Leipzig eröffnet. Zwischen 1993 und 1999 gründete die Nagel-Group Gesellschaften in Schweden, Italien und Österreich. Durch die Übernahme der Spedition Ferryline in Dover wurde der erste Schritt nach Großbritannien unternommen. In Frankreich ist die Nagel-Group seit 1999 mit STG & Nagel Logistique am Markt vertreten.

2001 beteiligte die Nagel-Group sich an Andreas Andresen A/S, dem dänischen Marktführer in der internationalen Lebensmittellogistik. Zwischen 2002 und 2005 wurden Gesellschaften in Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei gegründet. In der gleichen Zeit erfolgte die mehrheitliche Übernahme des britischen Logistikers Langdon und die Gründung der Landesgesellschaft Nagel Belgium. 2008 entstand Nagel Iberia in Spanien. Mit der Beteiligung an Whiteland Logistics in Rumänien und Eröffnung einer Länderrepräsentanz in der Schweiz (Nagel Suisse) wurde die europäische Expansion zwischen 2009 und 2011 fortgeführt.

Durch die Übernahme der Unternehmen Eurocool, Tiefkühllogistik-Center Wustermark (TCW) und S & G Gefrier- und Lagerhaus Rostock in den Jahren 2012 bis 2014 intensivierten sich die Tiefkühl-Aktivitäten in Deutschland. 2016 erwarb die Nagel-Group die auf Tiefkühllogistik spezialisierte Münchner Unternehmensgruppe MUK-Transthermos und wurde dadurch in diesem Segment Marktführer in Deutschland. Im Oktober 2021 verkündete die Nagel-Group die Übernahme der B+S Gruppe mit rund 1000 Mitarbeitern in Deutschland.