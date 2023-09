Bis zum Sonntag wird auf dem Frascatiplatz in Bergedorf geschunkelt und gefeiert. Mit einer Besonderheit in diesem Jahr.

Frascatiplatz O’zapft is! Das Bergedorfer Oktoberfest hat begonnen

Bergedorf. Respektable 26 Schläge mit dem Hammer, ein zerborstenes Glas in der Hand von „Assistentin“ Doris Spinger, dann hatte es Alexander Braun vollbracht und das Bier aus dem Fass sprudelte – na ja, zumindest konnte das Löwenbräu Oktoberfestbier danach einigermaßen problemlos gezapft werden : Um 17 Uhr haben am Freitag Organisator Thomas Kock und das Pastoren-Duo aus Neuengamme/Curslack das diesjährige Bergedorfer Oktoberfest auf dem Frascatiplatz eröffnet – und es hieß wieder einmal: „O’zapft is!“

Bis zum Sonntag, 17. Oktober, lassen es nun die Fans bayrischer Lebensart in den großen Festzelten auf dem „Fras“ krachen. Zudem gibt es einen Jahrmarkt mit Buden, Karussell und Co. – täglich ab 14 Uhr und am Sonntag mit großem Kindertag. Partner des Oktoberfestes ist auch unsere Zeitung.

O’zapft is: Das Bergedorfer Oktoberfest ist eröffnet

Dabei war Pastor Braun „unglaublich aufgeregt“ vor der ehrenvollen Aufgabe, den Fassanstich beim Bergedorfer Oktoberfest gemeinsam mit der Kollegin vom Pfarrsprengel Vierlande zu übernehmen. „Es soll ja so einfach sein sein, aber ich habe großen Respekt“, so Braun kurz vor dem Griff zum Hammer. Was er aber nach Meinung der meisten Oktoberfest-Fans gut managte. Organisator Kock hatte sich die geistlichen Dienste jüngst beim Schützenfest der Vierländer Schützengesellschaft gesichert – und war schon vor der Zeremonie zufrieden: „Was das Wetter angeht, hat sich das auf jeden Fall gelohnt.“

Bereits am Freitagabend steht die erste Festzeltgaudi auf dem Programm: DJ Michi Wittig, „Die Wilderer“ und „Kalle der Kiezpirat“ heizen den Besuchern im Festzelt ein. Weiter geht es am Sonnabend mit Musik im Biergarten (ab 14 Uhr), gefolgt von der nächsten Festzeltgaudi mit Michi Wittig und den „Wilderern“. Tausende Besucher werden zu der Sonnabend-Gaudi erwartet, für die es schon länger keine Tickets mit Sitzplatzgarantie mehr gibt. Allerdings gibt es noch wenige Restkarten ab 17 Uhr an der Abendkasse.

Auch am Sonntag darf geschunkelt und gefeiert werden – ab 12 Uhr im Biergarten mit dem „Elbbayer“. Um 14 Uhr startet dann ein großer Festumzug vom Bergedorfer Rathaus zur Wies’n. 400 Teilnehmer werden erwartet – die Autofahrer erwartet einige vorübergehende Straßensperrungen. Und das an den Umzug anschließende Vierländer Kuchenbüfett ist nur ein folgender Höhepunkt: Denn in diesem Jahr wird um 15.30 Uhr nicht nur der Oktoberfest-Schützenkönig bekanntgegeben. Sondern auch der Schützenkönig der Bergedorfer Schützengesellschaft, die in diesem Jahr 175-jähriges Bestehen feiert.

Das Schützenfest ist dieses Jahr ein Teil des Oktoberfestes. Neben der Proklamation der neuen Majestäten gibt es einen Kommersabend, eine Jubiläumsparty in einer Extraloge im Festzelt, ein Königsfrühstück und mehr.