Verkaufsoffener Sonntag: Landmarkt läutet den bunten Herbst in Bergedorf ein

Bergedorf. Der Herbst kommt in die Stadt. Auch wenn sich der warme Spätsommer aktuell wirklich gut anfühlt, könnte das schon in ein paar Tagen ganz anders aussehen. Dann könnten Einkaufsartikel wie warme Pullis, Teesorten jeglicher Art oder auch Kürbisse hoch im Kurs stehen,

Cheforganisatorin Veronika Vogelsang hat den Bergedorfer Landmarkt inklusive Sonntagseinkaufen jedenfalls bestens vorbereitet für das Wochenende 23. und 24. September. Sie sagt: „Wir freuen uns auf ein großes, buntes und authentisches Fest.“

Landmarkt ist Aufgalopp des Herbstes: Wer einen speziellen Fuhrpark mitbringt

Die Standorte sind über das Bezirksgebiet verstreut. In der Bergedorfer Innenstadt in und um das CCB, der Fußgängerzone im Sachsentor und dem Bahnhofsvorplatz ballen sich traditionell Menschenmassen im Zentrum des Landmarkts. In den Geschäften werden dicke Boots, Outdoor-Hosen und warme Jacken Flip-Flops und T-Shirts verdrängen. Entlang der Alten Holstenstraße werden Verkaufsstände zur bäuerlichen Marktmeile aufgebaut mit regionalen Produkten aller Art – das muss nicht nur Essbares sein, sondern hat zum Teil auch praktischen, dekorativen und herbstlichen Charakter wie Woll- und Tabakartikel, Holzskulpturen oder Herbststauden.

Auf der Fläche zwischen Bahnhof und CCB zeigt sich beim dritten Einkaufssonntag 2023 ausführlich das Deutsche Rote Kreuz (DRK) des Kreisverband Hamburg-Bergedorf mit einem ganz besonderen Fuhrpark und allen Facetten der eigenen Arbeit. Eine echte Erlebniswelt für die ganze Familie: Während die Großen den Oldtimer-Küchenwagen oder das neueste Sanitätsfahrzeug für den Katastrophenfall bestaunen, springen die Kleineren in der Hüpfburg im Rettungswagen-Stil herum. Und in der Feldküche des Oldtimers werden Kekse gebacken.

Das sind die Zeiten am Sonnabend und Sonntag

Auch das Ikea-Center in Moorfleet (Unterer Landweg 77) ist dabei und präsentiert einen „Blaulichttag“ mit Polizei und Feuerwehr. Ebenfalls geöffnet ist der Bauhaus Baumarkt am Curslacker Neuer Deich. Auch die Alte Holstenstraße und das dort ansässige Marktkauf-Center-Bergedorf sind beim Landmarkt dabei. Marktkauf beispielsweise lädt für Sonntag (13 bis 17 Uhr) alle Kinder zu einen echten Herbst- und Halloween-Klassiker ein: Kürbisse schnitzen. Wer das am besten hinbekommt, erhält vom Center einen Gutschein. Und nicht erschrecken: Es laufen dort in der Gegend auch zwei Riesenhühner herum, die Selfie-Wünsche erfüllen.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Veronika Vogelsang schwärmt: „Die ganze Stadt ist an diesem Wochenende geschmückt und voller Überraschungen.“ Zu diesen Zeiten öffnet der Landmarkt: Sonnabend, 23. September, von 10 bis 18 Uhr, und Sonntag, 24. September, 11 bis 18 Uhr. Außerdem kann am Sonntag von 13 bis 18 Uhr in den Läden eingekauft werden.