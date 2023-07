Boberger Dünenhaus: Ferienprogramm rund um das Thema Klimaschutz

Das Boberger Dünenhaus bietet in den letzten Ferienwochen Kurse für Kinder an: So können Schüler das Klima schützen.

Boberg. Hitzewellen, Überschwemmungen und Flächenbrände – dieFolgen des Klimawandels sind gravierend. Umso bedeutender ist es, Kinder bereits in jungen Jahren über den Klimaschutz aufzuklären. Darum möchte sich das Boberger Dünenhaus der Loki-Schmidt-Stiftung in Zukunft noch mehr kümmern: Geplant ist ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Kinder rund um den Natur- und Klimaschutz.

Das Naturschutz-Informationshaus, mittlerweile in Boberger Dünenhaus umbenannt, bietet im gesamten Jahr Ausstellungen über Tiere, Pflanzen und Lebensräume. Ein Schwerpunkt liegt auf der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Boberger Dünenhaus: Mit Klimaschutz in die letzte Ferienwoche

Ob im Fernsehen, in der Zeitung oder im Unterricht: Der Begriff Klimawandel taucht in unserem Leben immer häufiger auf. Doch was genau ist damit gemeint? Mit Experimenten und Spielen erklären Naturschutzexperten am Donnerstag, 17. August, Kindern ab sieben Jahren, was der Treibhauseffekt mit Kohle zu tun hat. Von 9 bis 12 Uhr erfahren die Schulkinder Wissenswertes über die Folgen des Klimawandels für Tiere und Pflanzen und was sie mit ihren Familien tun können, um das Klima zu schützen. Up-Cycling steht dabei im Fokus – aus alt wird neu. Eltern können ihre Kinder bis zum 11. August unter boberg@loki-schmidt-stiftung.de anmelden. Kosten: 10 Euro.

Am 18. August geht es dann weiter mit der Ferienaktion „Bionik braucht Biodiversität! Was wir von Pflanzen lernen können“. Hier erfahren Kinder Spannendes über die Bedeutung der Natur als Ideengeber für die Technik. Experimente verdeutlichen, warum der Erhalt der biologischen Vielfalt für die Anwendung von Technik so wichtig ist. Wieder von 9 bis 12 Uhr, wieder für 10 Euro mit Anmeldung.

Von Dienstag bis Mittwoch, 22. und 23. August, werden Kinder ab zehn Jahren zu Junior-Naturbotschaftern ausgebildet, die sich aktiv für die Natur einsetzen wollen. Von 9 bis 15 Uhr stehen an beiden Tagen unter anderem Schnitzen, Stockbrot, Wandern und ein erster Naturschutz-Einsatz am Boberger Badesee auf dem Programm. Von September an treffen sich die Teilnehmer alle zwei Wochen mittwochs, um ihre Arbeit als Junior-Naturbotschafter fortzuführen. Die kostenfreie Anmeldung ist sofort möglich.

