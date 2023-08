Das Weinfest am Wochenende ist nur der Anfang: Etliche Veranstaltungen stehen bis Jahresende im Bergedorfer Kalender.

Feste und Co.

Feste und Co. Worauf sich die Bergedorfer 2023 noch freuen können

Bergedorf. Wenn am Donnerstag, 3. August, die Winzer vor der Kirche St. Petri und Pauli ihre Stände zum traditionellen Weinfest aufbauen, freuen sich viele Bergedorfer: Denn das Fest mit edlen Tropfen und Leckereien wie Grillwurst und Flammkuchen hat im Bezirk ein treues Fanpublikum. Bis zum 6. August, jeweils 15 bis 22 Uhr, werden die Weinfans wohl auch dem trübsten Wetter trotzen und hier an der Alten Holstenstraße leckeren Wein genießen.

Doch es ist nur das erste von vielen Festen, auf das sich die Bergedorfer im zweiten Halbjahr freuen können: Denn die Liste der Veranstaltungen, die im zuständigen Verbraucherschutzamt noch für 2023 angemeldet wurden, ist lang – und reicht von Dino-Schauen über die Oktoberfest-Gaudi bis zum Wichtelmarkt.

Das sind die Feste, auf die sich Bergedorfer 2023 noch freuen können

Bei den Musikfans bereits fest im Kalender notiert ist das Wutzrock-Festival, das vom 11. bis zum 13. August am Eichbaumsee gefeiert wird. Mehr als 25 Bands sind mit dabei, zudem, gibt es Stände mit Kleinkunst. Auch ein Kinderfest ist geplant. Die Lütten haben dann an dem Wochenende die Qual der Wahl: Denn gleichzeitig gastiert auf dem Frascatiplatz in Bergedorf auch ein Hüpfburgen-Veranstalter. Vom 11. bis zum 27. August können sich die Kleinen dort austoben.

In den Vier- und Marschlanden stehen die traditionellen Schützenfeste auf dem Programm – vom 18. bis zum 20. August bei der Ochsenwerder Schützengemeinschaft und vom 8. bis 10. September bei der Vierländer Schützengesellschaft. Ein Familienfest mit Partyspaß, Umzügen und mehr. Auch in Bergedorf wird gefeiert: Der Verein Bergedorfer Hafen plant für Sonnabend, 2. September, ein Serrahnfest. Details werden noch bekanntgegeben. Ein kleineres Event ist zudem am Sonnabend, 9. September, auf dem Bahnhofsvorplatz geplant: Die Tanzschule Rhythm & Dance plant einige Tanzvorführungen.

Das Oktoberfest ist für viele das Highlight

Für viele Bergedorfer folgt dann das Highlight des Herbstes: Das Oktoberfest wird vom 15. bis zum 17. September auf dem Frascatiplatz gefeiert: Mit Fassbieranstich, Dirndl und jede Menge Bier wird dem Original in München, das am 16. September startet, zumindest ein kleines bisschen Konkurrenz gemacht. Auch hier in Bergedorf gibt es einen Jahrmarkt, einen Festumzug, ein Kinderfest und natürlich zünftige Musik im Partyzelt.

Und das sind die weiteren Termine bis zum Jahresende: Der Lohbrügger Herbstmarkt/Jahrmarkt gastiert vom 23. September bis zum 3. Oktober mit Karussells und Co. auf dem Lohbrügger Markt. Zum verkaufsoffenen Sonntagswochenende am 23./24. September ist der traditionelle Landmarkt mit vielen Ständen in der City geplant – und zur Sonntagsöffnung am 4./5. November steigt der Martinsmarkt. Auch das große Vierländer Erntedankfest mit Umzug soll es wieder geben (30. September/1. Oktober) – ein Event mit Tausenden Besuchern.

Auf dem Frascatiplatz gastiert zudem vom 28. September bis zum 8. Oktober eine Dinosaurier-Ausstellung, gefolgt vom Circus Berolina (12. bis 26. Oktober) und dem Figurentheater Calimero (6. bis 26. November).

Und zum Jahresabschluss darf natürlich der Glühwein in geselliger Atmosphäre nicht fehlen: Der Bergedorfer Wichtelmarkt am Schloss ist geplant für die Zeit vom 23. November bis 29. Dezember.