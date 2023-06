Polizei Bergedorf: Autoknacker stehlen HSV-Schals und Motorhaube

Polizei Bergedorf registriert am Wochenende fünf Taten. In einem Fall machten die Täter auch noch etwas extrem Gefährliches.

Bergedorf. Ob es Fußballfans waren? Autoknacker haben am Harnackring im Stadtteil Lohbrügge die Scheibe einer Mercedes E-Klasse eingeschlagen und aus dem Auto drei HSV-Schals gestohlen. Außerdem entwendeten sie einen Nothammer, mit dem sie anschließend die weiteren Scheiben das Fahrzeugs einschlugen.

Der Diebstahl war nicht die einzige derart gelagerte Straftat, zu der es am Wochenende kam. Insgesamt registrierte die Polizei Bergedorf fünf Autoaufbrüche. Wie die Pressestelle der Polizei mitteilte, kam es im Zeitraum von Freitag bis Sonnabend allein am Harnackring zu drei Vorfällen, bei denen geparkte Fahrzeuge beschädigt wurden.

Polizei Bergedorf: Fünf Autos beschädigt

In der Straße hatten sich Unbekannte auch an einem Citroën Saxo zu schaffen gemacht. Sie schlugen sie die Scheibe ein und lösten anschließend die Handbremse des Fahrzeugs. Das Auto rollte daraufhin in ein Beet. Laut Polizei kamen dabei auch mehrere Rosen zu Schaden. An der Ecke Röpraredder/Harnackring wurde zudem die Kühlergrillabdeckung eines VW Golf abgerissen. Auch hier schlugen Unbekannte eine Scheibe ein.

Im Bezirk wurden am Wochenende darüber hinaus zwei weitere Autoaufbrüche gemeldet. Am Max-Eichholz-Ring in Lohbrügge schlugen Unbekannte die Scheibe eines Ford Focus ein. Am Ladenbeker Furtweg in Bergedorf-West wurde das Dreiecksfenster eines Opel Corsa beschädigt. Ebenfalls kurios: Die Unbekannten stahlen die Motorhaube das Fahrzeugs. Genaue Angaben zu den Tatverdächtigen und zur Tatzeit konnte die Polizei nicht machen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein.