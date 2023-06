Polizei Hamburg: Junge Frau im Linienbus rassistisch beleidigt

Escheburger geht verbal auf junge Weißrussin los. Andere Fahrgäste greifen ein. Polizei holt den Mann in Bergedorf aus dem Bus.

Die Polizei holte den Mann an der Rothenhauschaussee aus dem Bus (Symbolbild).

Bergedorf. Das beherzte Eingreifen mehrerer Fahrgäste führte Mittwochnachmittag zu einem Polizeieinsatz in einem Linienbus der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH). Um 15.45 Uhr hatte ein 63-Jähriger eine junge Frau mit Hasstiraden und Beleidigungen überzogen, die nach Aussage der zahlreichen Zeugen deutlich rassistische Züge trugen. Bei dem Opfer handelte es sich um eine 17-jährige Weißrussin.

Polizei: Wie sich herausstellte, wohnen Täter wie Opfer in Escheburg

Der Fahrer stoppte den Bus daraufhin an der Rothenhauschaussee und rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, holten sie den Mann aus dem Wagen und schrieben gegen ihn eine Anzeige wegen Beleidigung. Wie sich herausstellte, wohnen Täter wie Opfer in Escheburg. Gut möglich also, dass sie sich im Linienbus der VHH nicht zum ersten Mal getroffen haben.