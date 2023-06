Diebe schlagen auf der Jet-Tankstelle an der Bergedorfer Straße zu. Und noch ein zweiter Fall ist bei der Polizei aktenkundig.

Autoknacker am Werk (Symbolbild).

Polizei Hamburg Überwachungskamera filmt Täter am Münzstaubsauger

Lohbrügge. Es sind Diebe unterwegs an der Bergedorfer Straße. Und zwar welche, die offenbar gut mit filigranem wie auch rustikalem Aufbruchswerkzeug umgehen können. Bisher sind zwei Fälle bei der Polizei aktenkundig, deren Tatorte nur wenig Hundert Meter auseinanderliegen. Der jüngste betrifft die Jet-Tankstelle.

Auf ihrem Gelände gleich neben der Kreuzung Sander Damm schlug der Täter in der Nacht auf Donnerstag zu – und wurde dabei sogar gefilmt. Exakt um 2.52 Uhr zeichnete die Überwachungskamera auf, wie sich jemand am Münzstaubsauger zu schaffen machte. Als später die Polizei eintraf, war der Täter schon verschwunden. Die Beamten stellten allerdings erhebliche Beschädigungen am Staubsauger fest.

Polizei Hamburg: Nur wenige Geldmünzen aus der Kassette des Gerätes entwendet

Wie sich herausstellte, war das Schloss vor dem Münzbehälter geknackt worden. Weil der Täter aber offenbar trotzdem nicht an das Geld kam, hebelte er auch noch die Metallverkleidung des Staubsaugers auf. Viel Arbeit für kleine Beute: Am Ende zog er nur einige wenige Geldmünzen aus der Geldkassette des Gerätes.

In der Nacht zuvor war bereits ein Handwerkerauto Ziel von Dieben. Der Fliesenleger aus Solingen hatte seinen Wagen am Dienstag um 22.30 Uhr vor dem Hotel Hanseat neben der HEM-Tankstelle geparkt und hier übernachtet. Als der 26-Jährige Mittwoch früh um 6.30 Uhr wieder losfahren wollte, war die Hecktür aufgebrochen. Es fehlten mehrere hochwertige Werkzeuge.